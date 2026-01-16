Tijdens de gehele winterstop doen er geruchten de ronde dat Mercedes gesjoemeld zou hebben met de power unit om er extra vermogen uit te halen. Red Bull en Ford zouden ook met dit trucje zijn bezig geweest, maar Red Bull Powertrains-technisch directeur Ben Hodgkinson maakt duidelijk dat hij verwacht dat zijn motor legaal is.

De compressieverhouding in de verbrandingsmotor is na vorig jaar omlaaggegaan van 18:1 naar 16:1 voor het F1-seizoen van 2026. Of de vijf motorfabrikanten zich aan deze regel houden, is alleen te meten bij omgevingstemperatuur tijdens scrutineering, en niet wanneer de motor warmloopt. Volgens de geruchten zou Mercedes de cilinders en zuigers zo hebben ontworpen dat de compressieverhouding alsnog 18:1 wordt tijdens een Grand Prix. Er komt binnenkort een vergadering tussen de FIA en de motorfabrikanten om te overleggen of dit illegaal verklaard moet worden.

Red Bull verwacht legale power unit te hebben ontwikkeld

"Ik denk dat er bij verschillende motorleveranciers nervositeit heerst, omdat sommige teams misschien slimme technische trucjes toepassen", vertelde Hodgkinson tijdens de Red Bull-lancering in Detroit. "Eerlijk gezegd weet ik niet goed hoeveel waarde ik [aan de geruchten] moet hechten. Ik doe dit al heel lang en het is eigenlijk gewoon rumoer. Je moet je op je eigen race concentreren. Ik weet wat we doen. Ik heb er vertrouwen in dat wat we doen legaal is. Natuurlijk hebben we het tot het uiterste gedreven, tot aan de limiet van wat de reglementen toestaan. Ik zou verbaasd zijn als niet iedereen dat gedaan heeft. Ik verwacht dat iedereen op 16:1 zit."

Kritiek op aangepaste FIA-regel

De Britse engineer bekritiseerde het FIA-reglement, waarin staat dat de compressieverhouding nu 16:1 moet zijn in plaats van 18:1. Het is veel makkelijker te bereiken en de autosportbond wilde op die manier nieuwe motorfabrikanten aantrekken, maar volgens Hodgkinson zijn ze met die regel te conservatief geweest. "We beschikken over de technologie om de verbranding zo snel te laten verlopen dat de compressieverhouding veel te laag is. Met de verbrandingssnelheid die we hebben bereikt, zouden we een compressieverhouding van 18:1 kunnen realiseren. Het betekent dat er in elke tiende van een verhouding prestatie te vinden zijn. Dus elke fabrikant zou, voor zover ze durven, moeten streven naar 15,999, wanneer dat gemeten wordt."

