Verstappen over zijn nieuwe Red Bull-auto: "Weet niet of de monteurs daar blij mee zijn"

Max Verstappen is onder de indruk van de nieuwe livery voor Red Bull Racing aankomend seizoen. De viervoudig wereldkampioen is blij met de glans en retro-look, maar voorziet ook een uitdaging voor zijn monteurs.

Red Bull Racing was afgelopen nacht het eerste team dat de nieuwe kleurstelling voor het aanstaande Formule 1-seizoen lanceerde. Live vanuit Detroit werd onder het toeziend oog van Isack Hadjar en Laurent Mekies het doek van de RB22 afgetrokken. Wat direct opviel, is dat de Oostenrijkse grootmacht voor het eerst in jaren de livery dusdanig heeft gewijzigd, dat het met het blote oog te zien is. Het tekenende matblauw van de afgelopen jaren is van de hand gedaan en in plaats daarvan is er voor een glanzende, lichtere variant van de kleur gekozen. Daarnaast zijn er patronen in het blauw verwerkt. Al met al zorgt het voor een retrolook en doet het denken aan de Red Bull uit de beginjaren van het team.

Verstappen onder de indruk van nieuwe Red Bull-auto

"Ik vind de nieuwe kleurstelling geweldig, hij ziet er echt mooi uit en ik denk dat hij dit jaar echt opvalt op het circuit", vertelt Verstappen glunderend. "De glans is gaaf, het is een meer retro-look, de kleur is echt opvallend en blauw, ik vind hem echt mooi. Het was bijzonder om hem in het echt te zien en ik was echt onder de indruk en verrast door hoe groot de verandering is. De hele look roept veel mooie herinneringen op aan de tijd dat ik net begon in de Formule 1 en alles nieuw was."

Klusje voor de monteurs

De viervoudig wereldkampioen vervolgt: "Ik heb er zin in om in een auto met een compleet andere look te rijden." Wel voorziet hij een uitdaging voor zijn team: "Ik weet niet zeker of de monteurs blij zullen zijn met de tijd die het kost om hem schoon te houden! Maar hij gaat er echt strak uitzien en het zal voor iedereen mooi zijn om hem op het circuit te zien", klinkt het lachend.

