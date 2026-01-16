De kleuren van de Red Bull RB22 voor het F1-seizoen van 2026 zijn bekend. Max Verstappen was uiteraard aanwezig bij de lancering van Red Bull Racing en Ford in Detroit, waar hij zijn lof uitsprak over het nieuwe design.

Alles wordt anders in de Formule 1 dit jaar. De auto's gaan compleet op de schop met een power unit waar elektrisch vermogen een grotere rol gaat spelen, en met actieve aerodynamica. Bij een nieuwe auto hoort natuurlijk ook een nieuwe klerustelling, dacht Red Bull. Het mat blauw, wat op een gegeven moment bijna zwart leek, is in de prullenbak gesmeten en in plaats daarvan krijgen we glanzend blauw. Verstappen was op het podium in Detroit aan het glunderen, toen hij de bolide zag.

Verstappen is blij met zijn nieuwe wagen

"Ik denk dat het zo veel beter is", begon Verstappen lachend bij de Ford-presentatie. Hij is een groot voorstander van het glanzende blauw. "Ik heb hier al lange tijd om gevraagd. Dit is fantastisch. Het glimt prachtig en blauw is mijn favoriete kleur. Het is ook mooi om te zien dat de witte lijnen om het Red Bull-logo terug zijn. Dit is echt een verfrissing."

Verstappen werd gevraagd naar de nieuwe technische reglementen voor 2026. "Daar hangt een vraagteken boven. Het zijn grote aanpassingen aan de motor en de auto. Zoals je kunt zien, zijn ook de dimensies van de auto anders geworden. Voor alle coureurs zal het even tijd kosten om ons erop aan te passen. Daarom is het belangrijk dat we veel kilometers maken tijdens de testdagen.

