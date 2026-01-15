De winterstop lijkt langzaam maar zeker echt voorbij te zijn. Vannacht staat namelijk de launch van Red Bull Racing en zusterteam Visa Cash App RB op het programma. Dat betekent dat er weer een heleboel nieuws naar buiten is gekomen, en het meest gelezen nieuws hebben we even voor je op een rijtje gezet.

Voormalig Formule 1-coureur Vitantonio Liuzzi, die veelvuldig als steward bij de FIA heeft gefungeerd, wijst naar Max Verstappen. Ford en Cadillac zijn inmiddels begonnen met modder te gooien naar elkaar en het gevonden foefje van Mercedes zou weleens een grotere voorsprong kunnen opleveren dan eerder gedacht. Dit is de GPFans Recap van donderdag 15 januari.

Artikel gaat verder onder video

Ford reageert op 'absurde' uitspraken Cadillac over Red Bull-motor: "Het omgekeerde is waar"

Twee Amerikaanse grootmachten maken hun intrede in de Formule 1 dit jaar. Aan de ene kant hebben we Cadillac als eigen team, aan de andere kant hebben we Ford als motorpartner van Red Bull Racing. De twee rivalen zijn vóór het seizoen überhaupt begonnen is al aan het bakkeleien. Lezen hoe de twee partijen elkaar onderuit halen? Klik hier!

Related image

Windsor fel op kritiek Pérez: 'Hij moet Red Bull dankbaar zijn voor zeges'

Volgens F1-analist Peter Windsor zijn de recente uitlatingen van Sergio Pérez over zijn tijd bij Red Bull Racing niets meer dan “onzin”. Pérez, die zich voorbereidt op zijn terugkeer in de Formule 1 bij Cadillac in 2026, gaf begin januari in de podcast Cracks aan dat het team hem benadeelde ten opzichte van Max Verstappen. De hele uitspraak van Windsor over Pérez lezen? Klik hier!

'Mercedes-motorfoefje levert groter voordeel op dan verwacht'

Het slimmigheidje dat Mercedes heeft gevonden met betrekking tot de compressieverhouding van de 2026-krachtbron, biedt volgens Autoracer een groter voordeel dan eerder werd gedacht. In eerste instantie werd uitgegaan van een winst van zo’n tien tot vijftien pk, maar het verschil zou aanzienlijk groter kunnen zijn. Alles lezen over het foefje van Mercedes en de mogelijke impact ervan? Klik hier!

Related image

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

Vitantonio Liuzzi kwam vroeger in de Formule 1 uit voor onder andere Red Bull Racing. Tegenwoordig zien we hem in het kamertje van de FIA als steward tijdens verschillende Grands Prix. Hij beslist dus onder andere over straffen. Volgens Liuzzi is het echter bij iemand als Max Verstappen vaak moeilijk te beoordelen. Het verhaal van Liuzzi lezen? Klik hier!

'FIA maakt uitzondering voor brandstof tijdens wintertest: homologatie en kosten enorm probleem'

De Formule 1 staat op het punt een grote verandering mee te maken op het gebied van de brandstof. Vanaf het seizoen 2026 wordt er namelijk overgestapt op 100 procent duurzame, synthetische en CO2-neutrale brandstof. Het brengt forse uitdagingen met zich mee, en dus heeft de FIA in moeten grijpen. Lezen wat de FIA heeft gedaan? Klik hier!

Gerelateerd