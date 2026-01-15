Volgens F1-analist Peter Windsor zijn de recente uitlatingen van Sergio Pérez over zijn tijd bij Red Bull Racing niets meer dan “onzin”. Pérez, die zich voorbereidt op zijn terugkeer in de Formule 1 bij Cadillac in 2026, gaf begin januari in de podcast Cracks aan dat het team hem benadeelde ten opzichte van Max Verstappen.

Volgens Windsor, die zijn mening deelde in de Cameron CC Podcast en The F1 Hour, zit er geen greintje waarheid in de beweringen van de Mexicaan. “Ik denk dat hij zich opstelt als het ‘perfecte slachtoffer’,” zo stelt Windsor. De analist vindt dat Pérez vooral naar zichzelf moet kijken en dat hij zijn eigen prestaties niet goed genoeg vond, maar het team de schuld geeft.

Kritiek Pérez op Red Bull

Pérez was van 2021 tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Mexicaan gaf aan dat zijn tijd bij het Oostenrijkse team “de slechtste baan die er is in de Formule 1” was. Alles was volgens Pérez een probleem bij Red Bull: “Als ik heel snel was, was het een probleem. Als ik langzamer was dan Max, was het een probleem. Werkelijk alles was een probleem.” Daarnaast zei Pérez dat de auto steeds meer naar de pijpen van Verstappen werd ontwikkeld, wat hem zou hebben tegengewerkt.

Windsor: Pérez niet van Verstappen-niveau

In zijn laatste seizoen bij Red Bull, 2024, kwam Pérez met een achterstand van maar liefst 285 punten op Verstappen. Hij wist slechts 152 punten te behalen, terwijl Verstappen zijn vierde wereldtitel op rij veroverde. Het gat was zo groot dat Red Bull in 2024 zelfs terugviel naar de derde plek in het constructeurskampioenschap.

Windsor is van mening dat Pérez simpelweg niet het kaliber coureur was om te kunnen presteren naast een dominante factor als Verstappen. Zo stelt hij dat een Charles Leclerc in die periode waarschijnlijk wél had kunnen presteren en misschien zelfs wereldtitels had kunnen pakken in een rechtstreeks gevecht met Verstappen. “Het idee dat hij Verstappen had kunnen verslaan als de auto anders was geweest, is belachelijk,” aldus Windsor. “Hij presteerde waarschijnlijk al boven zijn natuurlijke talentniveau door überhaupt races te winnen.”

'Pérez is ondankbaar'

Daarnaast vindt Windsor dat Pérez dankbaarder moet zijn voor de kansen die hij bij Red Bull heeft gekregen. “Hij zou moeten zeggen: ‘Ik kan niet geloven hoeveel geluk ik had om voor Red Bull te rijden tijdens die gouden dagen’. Waarom zegt hij geen ‘dankjewel’ voor die Grand Prix-overwinningen?”

