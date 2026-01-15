Twee Amerikaanse grootmachten maken hun intrede in de Formule 1 dit jaar. Aan de ene kant hebben we Cadillac als eigen team, aan de andere kant hebben we Ford als motorpartner van Red Bull Racing. De twee rivalen zijn vóór het seizoen überhaupt begonnen is al aan het bakkeleien.

Voor het eerst sinds 2016 staan er weer elf teams op de F1-grid. Cadillac komt er namelijk bij na een lang proces met de FIA en de Formule 1. Het project begon onder leiding van IndyCar-legende Michael Andretti, maar zijn inschrijving werd pas goedgekeurd toen hij niet alleen de handen ineensloeg met General Motors-merk Cadillac, maar ook volledig van het project wegliep en het door TWG Motorsports liet overnemen. General Motors komt waarschijnlijk pas in 2029 met een eigen motor. Red Bull besloot via Red Bull Powertrains een eigen power unit te ontwikkelen en ging vervolgens een samenwerking aan met de Ford Motor Company.

Cadillac noemt samenwerking Red Bull en Ford een marketingdeal

Dan Towriss, de CEO van TWG Motorsports, vindt dat er een groot verschil is tussen de betrokkenheid van General Motors (GM) en die van Ford in de Formule 1. "Het is niet te vergelijken", begon Towriss tegenover The Athletic. "De één is een marketingdeal met een zeer minimale impact, terwijl GM een aandeelhouder is in het team van Cadillac. Ze zijn vanuit technisch oogpunt zeer nauw betrokken en waren vanaf dag één met het project bezig. Die twee deals zouden niet meer van elkaar kunnen verschillen."

Ford vuurt terug richting Cadillac

Ford heeft op de uitspraken gereageerd bij hetzelfde medium. Bill Ford was "verbaasd" en "begon te lachen" om het vervolgens "overduidelijk absurd" te noemen. "Ik zou juist zeggen dat het omgekeerde waar is", zei de uitvoerend voorzitter. "Ze rijden met een Ferrari-motor, niet met een Cadillac-motor. Ik weet niet of ze überhaupt GM-personeel in hun raceteam hebben." Will Ford, de manager van Ford Racing, benadrukte: "Niets is minder waar wat betreft dat onze samenwerking met Red Bull alleen marketing zou zijn."

Ford Racing-directeur Mark Rushbrook gaf eerder al aan dat Ford veel meer heeft gedaan met de Red Bull-power unit dan eerst verwacht werd.

