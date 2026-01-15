De Formule 1 staat op het punt een grote verandering mee te maken op het gebied van de brandstof. Vanaf het seizoen 2026 wordt er namelijk overgestapt op 100% duurzame, synthetische en CO2-neutrale brandstof. Het brengt forse uitdagingen met zich mee, en dus heeft de FIA in moeten grijpen.

De nieuwe brandstof, die helemaal vrij zal zijn van fossiele bestanddelen, kan gemaakt worden uit een combinatie van waterstof en CO2 uit de lucht of op basis van biomassa. Het ontwikkelen van deze hightech-brandstof is een ingewikkeld en duur proces. Experts denken dat de kwaliteit van de brandstof een cruciale prestatiefactor zal zijn en het kan tot wel 250 euro per liter kosten, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport. Dat is een enorme stijging vergeleken met de brandstof van de afgelopen seizoenen die naar schattig 19 tot 28 euro per liter kostte.

Uitzondering voor wintertests

De productie en de strenge eisen omtrent de homologatie van de brandstoffen heeft voor vertragingen geleid, en dus heeft de FIA een uitzondering gemaakt voor de teams en brandstofleveranciers. Ze mogen tijdens de wintertests nog gebruikmaken van brandstof die nog niet gehomologeerd is. Dat betekent dat de teams tijdens de testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya en Bahrain International Circuit nog niet verplicht zijn de definitieve, gecertificeerde brandstof te gebruiken. Deze uitzondering, die dus alleen voor testdagen is, geldt tot begin 2027, aldus AMuS.

De reden dat de FIA deze uitzondering maakt, is tweeledig. Enerzijds hebben sommige brandstofleveranciers moeite om de nieuwe duurzame brandstof op tijd in voldoende hoeveelheden beschikbaar te hebben. Anderzijds is het homologeren zelf een zeer tijdrovend en ingewikkeld proces. Elk molecuul en elk additief in de brandstof moet gecontroleerd worden op duurzaamheid, en omdat er geen referentie is voor CO2-neutrale brandstoffen, neemt de FIA een ruimere houding aan bij de testdagen.

Kosten voor de teams

De kosten van de brandstof zullen een enorme impact hebben op de financiën van de teams. Een volle tank voor één auto kan dit jaar oplopen tot zo'n 17.500 euro per Grand Prix. De verwachting is dat een race met ongeveer 70 liter brandstof uitgereden kan worden. De totale brandstofrekening per team kan daardoor stijgen van de huidige 3 tot 4 miljoen euro naar 10 tot 12 miljoen euro per jaar. Omdat de brandstofkosten vanaf 2026 buiten de budgetcap vallen, ligt er minder druk op de leveranciers om op de prijs te besparen ten koste van de prestaties.

Bevestigde Brandstofpartners voor 2026: Motorfabrikant Teams Brandstofleverancier Audi Audi BP Ferrari Cadillac, Ferrari, Haas Shell Honda Aston Martin Aramco Mercedes Alpine, McLaren, Mercedes en Williams Petronas Red Bull Ford Racing Bulls en Red Bull ExxonMobil

