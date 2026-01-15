'Mercedes-motorfoefje levert groter voordeel op dan verwacht'
Het slimmigheidje dat Mercedes heeft gevonden met betrekking tot de compressieverhouding van de 2026-krachtbron, biedt volgens Autoracer een groter voordeel dan eerder werd gedacht. In eerste instantie werd uitgegaan van een winst van zo’n tien tot vijftien pk, maar het verschil zou aanzienlijk groter kunnen zijn.
Het seizoen begint pas in maart, maar achter de schermen liggen de teams al geruime tijd met elkaar overhoop over een techniek die Mercedes heeft ontwikkeld voor zijn power unit. De regels voor komend jaar schrijven voor dat de compressieverhouding op 16:1 moet liggen, maar het Duitse team zou tijdens het rijden een verhouding van 18:1 weten te realiseren. Dat levert extra vermogen op en valt volgens Ferrari, Audi en Honda niet binnen de geest van de reglementen.
FIA gaf groen licht, maar last nu toch spoedvergadering in
Red Bull zou via een voormalig Mercedes-medewerker, die inmiddels in dienst is van het Oostenrijkse team, kennis hebben van de techniek. Toch zou het foefje niet worden toegepast in de Red Bull Ford-power unit. De FIA liet eind december nog weten geen onregelmatigheden te hebben vastgesteld bij Mercedes, maar heeft desondanks voor 22 januari een spoedvergadering ingelast.
'Voordeel Mercedes groter dan gedacht'
Volgens het Italiaanse medium blijkt nu dat de voorsprong van Mercedes op de concurrentie groter is dan eerder aangenomen. Door het gebruik van het slimmigheidje met de compressieverhouding wordt namelijk brandstof bespaard. Die besparing kan vervolgens worden ingezet voor het opwekken van energie voor de accu, die daardoor continu opgeladen kan blijven. Vanaf dit seizoen wordt ongeveer de helft van het vermogen van de krachtbron geleverd door de verbrandingsmotor en de andere helft door de accu, waardoor dit voordeel aanzienlijk kan zijn.
