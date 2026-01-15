Vitantonio Liuzzi kwam vroeger in de Formule 1 uit voor onder andere Red Bull Racing. Tegenwoordig zien we hem in het kamertje van de FIA als steward tijdens verschillende Grands Prix. Hij beslist dus onder andere over straffen. Volgens Liuzzi is het echter bij iemand als Max Verstappen vaak moeilijk te beoordelen.

Liuzzi werd in 2004 kampioen in de Formule 3000 (tegenwoordig FIA Formule 2), wat hem een promotie opleverde tot Red Bull-reservecoureur. Hij mocht vier races invallen voor Christian Klien, en kreeg in 2006 een vast zitje toen Red Bull Minardi overnam en het omdoopte tot Toro Rosso. Liuzzi maakte zijn beste F1-seizoen mee in 2010 met Force India en sluit zijn carrière in de koningsklasse een jaar later af met Hispania Racing Team. Na jarenlang in de sportscars en toerwagens te hebben geracet, vinden we Liuzzi nu bij de internationale autosportbond als steward.

Verstappen advies geven heeft geen zin

"Max luistert toch niet naar je", antwoordde Liuzzi bij Scontro Diretto op de vraag wat voor advies hij Verstappen, Norris en Piastri als advies zou geven. Iets tegen de Red Bull-coureur zeggen heeft volgens Liuzzi dan ook helemaal geen zin. "Het boeit hem geen reet wat mensen over hem zeggen." De Italiaan heeft echter wél advies voor Norris en Piastri. "Tegen hen zou ik zeggen dat ze alle races terug moeten kijken en moeten studeren wat Max doet. Hij heeft het hen namelijk elke keer moeilijk weten te maken en zijn geluk naar zich toe te trekken."

Verstappen is voor de FIA lastig te beoordelen

"Dus ik zou hen vertellen om de reglementen op het gebied van inhalen opnieuw te analyseren en te bestuderen", vervolgde Liuzzi. "Dan had Piastri zichzelf beter gepositioneerd in Brazilië", zo wees hij naar de crash tussen de Australiër, Kimi Antonelli en Charles Leclerc. "Als hij het had gedaan zoals Verstappen het altijd doet, dan had hij zichzelf beter gepositioneerd. En ik zeg niet wie het goed doet of wie het fout doet, maar wat ik wel over Max zeg: zelfs tijdens het inhalen of ingehaald worden, denkt hij na over hoe hij zich moet plaatsen om er alsnog het beste uit te halen."

Als Verstappen echter wel betrokken raakt bij een incident, dan is het als FIA-steward lastig te bepalen welke straf er uitgedeeld moet worden. "Max is een oorlogsmachine. Hij brengt zichzelf op een oncomfortabele positie voor ons om te analyseren, omdat hij altijd op het randje zit. Bij andere coureurs zijn crashes vaak duidelijker en makkelijker af te handelen", concludeerde Liuzzi.

