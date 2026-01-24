Herbert verwacht wending binnen Red Bull: 'Hadjar kan het Verstappen moeilijk maken'
Johnny Herbert heeft hoge verwachtingen van Isack Hadjar bij Red Bull Racing. De voormalig FIA-steward zou er zelfs niet raar van opkijken als hij het Max Verstappen erg lastig weet te maken.
Isack Hadjar was afgelopen seizoen misschien wel de meest indrukwekkende rookie in de Formule 1. De 21-jarige Franse Argentijn maakte zijn debuut in de sport bij Racing Bulls, waar hij indruk maakte door 51 punten te scoren en een podiumplaats in Zandvoort uit het vuur te slepen. Daarmee was hij, op Max Verstappen na, de best presterende coureur binnen de Red Bull-familie. Een indrukwekkend feit dat ook de Red Bull-top niet is ontgaan. Hadjar heeft inmiddels promotie gekregen naar grootmacht Red Bull Racing, waar hij Yuki Tsunoda vervangt als de teammaat van Max Verstappen.
Wat kan Hadjar naast Verstappen?
"Als we richting 2026 gaan, is de persoon die zich sinds zijn debuut echt het meest heeft verbeterd, Isack Hadjar", vertelt Johnny Herbert bij JeffBet. "Maar kan Hadjar Max Verstappen uitdagen? Uiteindelijk zal er iemand komen die Max kan uitdagen bij Red Bull. En wanneer er iemand is die je binnen je eigen team uitdaagt, kan de dynamiek veranderen. Als Hadjar meteen sterk uit de startblokken komt en Max hoofdpijn bezorgt, dan is dat een interessante wending. Max zal dan nog harder moeten vechten om zichzelf voor zijn teamgenoot te houden. Ik heb Max eigenlijk niet meer echt onder druk zien staan sinds hij Daniel Ricciardo als teamgenoot had, maar hij is nu een veel sterkere en completere Formule 1-coureur."
Wending bij Red Bull Racing?
Hij vervolgt: "Hadjar krijgt een grote kans die hij met beide handen wil aangrijpen. Als hij had gewacht, had een andere generatie Formule 1-coureurs dat tweede Red Bull-zitje kunnen innemen. Hadjar zal op zijn allerbest moeten zijn en zijn viervoudig wereldkampioen-teamgenoot moeten verslaan. Dit zou voor het eerst in lange tijd kunnen zijn dat Max moet vechten met zijn teamgenoot én met iemand als Lando Norris. Er zou zomaar een kleine wending kunnen komen bij Red Bull."
