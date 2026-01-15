De FIA heeft de knoop doorgehakt rondom de relatief fraudegevoelige fuel flow-meters in de 2026-wagens, zo meldt FunoAnalisiTecnica. Met de komst van Allengra als exclusieve leverancier van de fuel flow-meter krijgen de teams straks één universele eenheid, waarbij manipulatie van het onderdeel een stuk lastiger wordt.

Los van alle andere uitdagingen waar de power units voor 2026 momenteel mee te maken hebben, was ook de fuel flow-meter een doorn in het oog van de FIA. Er bestaan namelijk technieken om de sensor om de tuin te leiden, waardoor teams mogelijk extra brandstof richting de motor kunnen sturen en op die manier extra vermogen kunnen genereren.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe sensor

De FIA introduceert daarom een nieuwe sensor om gesjoemel te voorkomen. De fuel flow-meter van Allengra bestaat uit één geïntegreerde eenheid, in plaats van meerdere losse sensoren. Daarnaast zijn er twee meetkanalen, waarbij de FIA één kanaal volledig heeft versleuteld en live kan monitoren. In theorie zou een team het signaal van één kanaal kunnen beïnvloeden, maar de FIA kan dan nog altijd meekijken via het andere kanaal.

In 2019 bestonden er vermoedens dat Ferrari had gesjoemeld met de fuel flow-meter. De Scuderia beschikte destijds over een uitzonderlijk krachtige motor, wat vooral tot uiting kwam op de rechte stukken. Het team zou een pulserende brandstoftoevoer hebben gebruikt en op sommige momenten meer dan 100 kg per uur brandstof hebben ingespoten. Dit zou zodanig zijn getimed dat het tussen de meetmomenten van de fuel flow-meter viel en daardoor onopgemerkt bleef. De FIA reageerde daarop door een vertrouwelijke overeenkomst met Ferrari te sluiten, zonder daarbij details openbaar te maken. Het grote prestatievoordeel van Ferrari was na die deal echter verdwenen.

Gerelateerd