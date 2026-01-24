Max Verstappen onthult hoeveel geld hij op zak heeft als hij over straat gaat
Max Verstappen wordt in een interview met het Duitse Blick gevraagd naar hoeveel geld hij op dat moment op zak heeft. De viervoudig wereldkampioen reageert met een knipoog.
Het is een publiek geheim dat Max Verstappen al enige tijd één van de best betaalde coureurs op de grid is. De viervoudig wereldkampioen heeft een lucratief contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing, wat hem volgens Forbes afgelopen jaar jaar 55,8 miljoen euro aan salaris heeft opgeleverd. Daarnaast zou Verstappen nog 9,4 miljoen euro aan bonussen hebben ontvangen, wat zijn totale inkomsten in 2025 - los van samenwerkingen en dergelijke - op 65,2 miljoen brengt. Daarmee staat de 28-jarige coureur met kop en schouders bovenaan de lijst van het Amerikaanse zakenblad.
Hoeveel geld heeft Max Verstappen op zak
In gesprek met het Duitse Bild gaat het over hoeveel schade de coureurs afgelopen jaar gereden hebben. Zo reed Gabriel Bortoleto in totaal ruim een miljoen dollar bij elkaar, waar Verstappen de 'goedkoopste' coureur was met 250 duizend dollar schade. Als Verstappen vervolgens de vraag krijgt hoeveel geld hij momenteel op zak heeft, moet hij lachen: "Wat een vraag." De Nederlander voelt in zijn zakken, maar kan geen euro vinden. "Blijkbaar doen we tegenwoordig alles met betaalkaarten."
Wat verdienen Formule 1-coureurs?
Lewis Hamilton verscheen overigens op nummer twee. Ondanks dat de zevenvoudig wereldkampioen met een jaarsalaris van 60 miljoen euro de grootste salarisstrook heeft, wordt hij door Verstappen voorbijgestoken. Door het dramatische seizoen bij Ferrari zou de Brit namelijk slechts 429 duizend euro aan bonussen bij elkaar gereden hebben, wat zijn totaal op 60,4 miljoen euro brengt. Op de derde plaats vinden we Lando Norris. De Brit verdient 'een bescheiden' 15,4 miljoen euro per jaar, maar heeft met zijn wereldkampioenschap maar liefst 33,9 miljoen euro per jaar. Daarmee komt zijn totaal op 49,3 miljoen euro.
Bekijk de coureurs die het afgelopen seizoen het best geboerd hebben hieronder.
1. Max Verstappen
Salaris: 55,8 miljoen
Bonussen: 9,4 miljoen euro
Totaal: 65,2 miljoen
2. Lewis Hamilton
Salaris: 60 miljoen euro
Bonussen: 429 duizend euro
Totaal: 60,4 miljoen euro
3. Lando Norris
Salaris: 15,4 miljoen euro
Bonussen: 33,9 miljoen euro
Totaal: 49,3 miljoen euro
4. Oscar Piastri
Salaris: 8,5 miljoen euro
Bonussen: 23,6 miljoen euro
Totaal: 32,1 miljoen euro
5. Charles Leclerc
Salaris: 25,7 miljoen euro
Bonussen: -
Totaal: 25,7 miljoen euro
6. Fernando Alonso
Salaris: 20,6 miljoen euro
Bonussen: 2,1 miljoen euro
Totaal: 22,7 miljoen euro
7. George Russell
Salaris: 12,8 miljoen euro
Bonussen: 9,4 miljoen euro
Totaal: 22,2 miljoen euro
8. Lance Stroll
Salaris: 10,3 miljoen euro
Bonussen: 1,3 miljoen euro
Totaal: 11,6 miljoen euro
9. Carlos Sainz
Salaris: 8,5 miljoen euro
Bonussen: 2,6 miljoen euro
Totaal: 11,1 miljoen euro
10. Kimi Antonelli
Salaris: 4,2 miljoen euro
Bonussen: 6,4 miljoen euro
Totaal: 10,6 miljoen euro
