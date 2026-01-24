Verstappen heeft één vriend in het Formule 1-veld: 'Hoe meer je wint, hoe minder vrienden'
Max Verstappen vertelt dat hoe meer je wint in de Formule 1, hoe minder vrienden je overhoudt in de paddock. Toch is er één coureur waar de viervoudig wereldkampioen het naar eigen zeggen ontzettend goed mee kan vinden.
De Formule 1 is een keiharde wereld die weinig ruimte laat voor vriendschap. Het gros van de rijders kan het naast de baan prima met elkaar vinden, maar zodra de helmen opgaan, zijn er enkel concurrenten. De onderlinge spanningen lopen tijdens een seizoen regelmatig hoog op en het is geen gewaagde uitspraak om te stellen dat niet alle rijders vrijwillig buiten de raceweekenden om tijd met elkaar door zouden brengen.
Hoe meer je wint...
In gesprek met het Duitse Blick krijgt Verstappen de vraag of hij vrienden heeft op de Formule 1-grid: "Hoe meer je wint, hoe kleiner het aantal coureurs dat je makkelijk in de paddock kunt ontmoeten", klinkt het. "Ik heb een bijzonder goede relatie met Bortoleto, omdat we al een paar simraces in hetzelfde team hebben gereden. Ik heb hem ook een beetje geholpen in Formule 3 en Formule 2 in het verleden. Gabriel is een normaal persoon."
Goede band Verstappen en Bortoleto
Bortoleto heeft in het verleden ook al meer dan eens zijn waardering voor de Nederlander uitgesproken: "Hij heeft mij enorm geholpen", zei hij. "We doen een hoop in de simulator en gamen samen veel. Hij is iemand waar ik erg naar opkijk. Hij werkt al met mij samen sinds de Formule 3, heeft mij daar een hoop geholpen en heeft mij geholpen in mijn pad richting de Formule 1. Ik ben er trots op zijn vriend te zijn en ben blij dat hij mij zoveel heeft geholpen
