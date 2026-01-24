Verstappen vertelt over persoonlijk dieptepunt: "Niemand zou dat hebben geloofd"
Verstappen vertelt over persoonlijk dieptepunt: "Niemand zou dat hebben geloofd"
Max Verstappen vertelt ontzettend trots te zijn op zijn inhaalreeks met Red Bull Racing in het laatste deel van het afgelopen Formule 1-seizoen. Volgens de viervoudig wereldkampioen zou op voorhand niemand dat hebben geloofd.
Red Bull Racing kende een turbulent jaar in de Formule 1 in 2025. De performance van de auto viel enorm tegen en intern heerste er onrust. Na de Grand Prix van Zandvoort was de achterstand van Max Verstappen op klassementsleider Oscar Piastri maar liefst 104 punten. Het leek een verloren jaar voor de Oostenrijkse grootmacht, maar in het laatste deel van het seizoen zette de renstal een indrukwekkende ommekeer in gang. Christian Horner werd ontslagen als teambaas, Laurent Mekies werd aangewezen als opvolger en de performance van de RB21 raakte in een stroomversnelling.
Het dieptepunt van afgelopen seizoen
Ook Max Verstappen was in bloedvorm. De Limburger won zes van de laatste negen races en greep uiteindelijk op slechts twee punten naast het wereldkampioenschap. In gesprek met Blick wordt hij gevraagd naar weekenden waarin hij achteraf kostbare punten verloor, zoals in Barcelona: "In Hongarije zaten we daadwerkelijk op het dieptepunt", wijkt Verstappen af. "Niets viel samen in dat weekend. Maar toen kwamen we weer bij elkaar als team en hadden we een goede laatste reeks van het seizoen met zes overwinningen in de laatste negen races."
Enorme inhaalreeks Red Bull Racing
Ondanks dat Verstappen zijn wereldkampioenschap niet voor het vijfde jaar op rij wist te prolongeren, is hij ontzettend trots op hoe hij en Red Bull Racing het tij hebben weten te keren: "Ja, want niemand zou hebben geloofd dat we hiertoe in staat waren te midden van de onrust en de wisseling van teambaas. We stonden nog steeds 104 punten achter voor deze laatste reeks", klinkt het.
Gerelateerd
Net binnen
Herbert verwacht wending binnen Red Bull: 'Hadjar kan het Verstappen moeilijk maken'
- 58 minuten geleden
- 5
Verstappen vertelt over persoonlijk dieptepunt: "Niemand zou dat hebben geloofd"
- 1 uur geleden
Hoe laat en waar kun je de 24H Daytona 2026 kijken en welke Nederlanders doen mee?
- 3 uur geleden
Red Bull verwacht voordeel in 2026 dankzij Verstappen: "Dat vermogen bij hem is van wereldklasse"
- Vandaag 07:55
- 2
Diamant van 300.000 dollar van F1-auto gestolen na crash in Grand Prix van Monaco | de grootste F1-mysteries
- Vandaag 07:00
- 16
Red Bull reageert op motorfoefje, Ferrari valt stil en Williams afwezig tijdens testweek | GPFans Recap
- Gisteren 22:00
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
'Red Bull Ford optimistisch na doorbraak met 2026-power unit'
- 7 januari