Verstappen vertelt over persoonlijk dieptepunt: "Niemand zou dat hebben geloofd"

Max Verstappen vertelt ontzettend trots te zijn op zijn inhaalreeks met Red Bull Racing in het laatste deel van het afgelopen Formule 1-seizoen. Volgens de viervoudig wereldkampioen zou op voorhand niemand dat hebben geloofd.

Red Bull Racing kende een turbulent jaar in de Formule 1 in 2025. De performance van de auto viel enorm tegen en intern heerste er onrust. Na de Grand Prix van Zandvoort was de achterstand van Max Verstappen op klassementsleider Oscar Piastri maar liefst 104 punten. Het leek een verloren jaar voor de Oostenrijkse grootmacht, maar in het laatste deel van het seizoen zette de renstal een indrukwekkende ommekeer in gang. Christian Horner werd ontslagen als teambaas, Laurent Mekies werd aangewezen als opvolger en de performance van de RB21 raakte in een stroomversnelling.

Artikel gaat verder onder video

Het dieptepunt van afgelopen seizoen

Ook Max Verstappen was in bloedvorm. De Limburger won zes van de laatste negen races en greep uiteindelijk op slechts twee punten naast het wereldkampioenschap. In gesprek met Blick wordt hij gevraagd naar weekenden waarin hij achteraf kostbare punten verloor, zoals in Barcelona: "In Hongarije zaten we daadwerkelijk op het dieptepunt", wijkt Verstappen af. "Niets viel samen in dat weekend. Maar toen kwamen we weer bij elkaar als team en hadden we een goede laatste reeks van het seizoen met zes overwinningen in de laatste negen races."

Enorme inhaalreeks Red Bull Racing

Ondanks dat Verstappen zijn wereldkampioenschap niet voor het vijfde jaar op rij wist te prolongeren, is hij ontzettend trots op hoe hij en Red Bull Racing het tij hebben weten te keren: "Ja, want niemand zou hebben geloofd dat we hiertoe in staat waren te midden van de onrust en de wisseling van teambaas. We stonden nog steeds 104 punten achter voor deze laatste reeks", klinkt het.

Gerelateerd