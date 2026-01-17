Dakar 2026: Bizar einde bij motoren, Al Attiyah wint na laatste etappe en Nederlandse truckzege

De Dakar Rally van 2026 zit erop. Op deze zaterdag werd de dertiende en laatste etappe verreden in Saoedi-Arabië. Het was een omloop rondom Yanbu van 141 kilometer, waarvan 105 kilometer de special stage was. Er was een bloedstollende finish bij de motoren, en terwijl Mitchel van den Brink niet won bij de vrachtwagens, had de zege bij de trucks toch een Nederlands tintje.

Luciano Benavides begon aan Etappe 13 met een achterstand van drie minuten en twintig seconden bij de motoren. Edgar Canet won de proef, zes seconden voor KTM-teamgenoot Benavides. Maar veel belangrijker nog, de Argentijn was drie minuten en 22 seconden sneller dan Ricky Brabec en dus verloor de Honda-rijder de gehele rally op slechts twee seconden! Een zeer teleurgestelde Brabec kwam op de laatste proef niet verder dan P10 en beweerde dat het kwam door een verkeerde aanwijzing in het Roadbook. Daniel Sanders completeert de top vijf in de eindstand achter Tosha Schareina en Skyler Howes - een knappe prestatie, aangezien hij zijn sleutelbeen en borstbeen brak bij een crash in Etappe 10. Ian Olthof finisht de rally op P41 met de Honda van HT Rally Raid.

Luciano's broer Kevin Benavides won Etappe 13 bij de T3-buggy's (Challenger-klasse), terwijl Paul Spierings, Puck Klaassen en Lex Peters in de top tien eindigden. Pau Navarro kon het zich veroorloven om het rustig aan te doen en werd tiende achter de drie Nederlanders. De BBR-Taurus-coureur werd eerste in de rally, 23 minuten voor Yasir Seaidan. Puck Klaassen is met P5 in de eindklassering de beste Nederlander met de G-Ecko van G Rally Team, terwijl Spierings P9 pakte samen met navigator Jan Pieter van der Stelt. Brock Heger is de winnaar bij de T4-buggy's (SSV-klasse) met een gat van iets meer dan een uur naar Kyle Chaney.

Al Attiyah wint Dakar voor de zesde keer, Roma komt nét tekort

Mattias Ekström zegevierde in de laatste etappe bij de auto's met de Ford, acht seconden voor de Dacia van Sébastien Loeb, dertien seconden voor de Toyota van Henk Lategan en iets meer dan een halve minuut voor de twee Century's van Mathieu Serradori en Brian Baragwanath. Nani Roma was met P12 zes minuten sneller dan Nasser Al Attiyah, maar kwam uiteindelijk negen minuten tekort in de eindstand. Al Attiyah heeft zijn zesde Dakar gewonnen na 2011 met Volkswagen, 2015 met Mini en 2019, 2022 en 2023 met Toyota. Nu heeft hij het dus gedaan met Dacia.

Tim en Tom Coronel waren de snelste Nederlanders op deze dertiende proef, iets meer dan vijf minuten achter Ekström. Roger Grouwels en navigator Rudolf Meijer eindigen echter als beste Nederlanders in de eindstand met P43. Janus van Kasteren en Marcel Snijders in de andere Shiver-Century vinden we op P46, slechts 46 seconden voor de Coronels. Maik Willems en Jasper Riezebos komen op P49 aan, en Dave en Tessa Klaassen moeten genoegen nemen met P52.

Nederlandse winnaar bij de trucks, maar geen Mitchel van den Brink bovenaan

De zege in Etappe 13 ging naar de Renault van Kay Huzink. Hij was één minuut en veertien seconden sneller dan Mitchel van den Brink, die niet genoeg tijd kon goedmaken op Vaidotas Žala. Het is dus Žala die de Dakar wint bij de trucks. De Litouwer rijdt voor het Nederlandse Team De Rooy en heeft de Nederlander Max van Grol als monteur aan boord, en dus is het tóch een Nederlandse overwinning. Aleš Loprais eindigt de rally als tweede, twintig minuten achter Žala en negen minuten voor Van den Brink. Richard de Groot is indrukwekkend vijfde geworden in het klassement, met Kay Huzink op P7, Martin van den Brink op P8 en Marnix Leeuw op P10.

