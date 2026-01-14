Dakar 2026: Serradori verrast in Etappe 10, Spierings wint bij buggy's, drama voor Van den Brink

Etappe 10 was het tweede gedeelte van de marathonproef van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. De motoren moesten 371 kilometer afleggen en de vierwielers kregen een route van 421 kilometer voor hun kiezen van het bivak middenin de woestijn naar Yanbu. Waar er Nederlands succes was bij de buggy's, was er juist enorme pech bij de vrachtwagens.

Adrien Van Beveren was het snelst bij de motoren voor Honda-teamgenoot Ricky Brabec en de KTM van Luciano Benavides. Daniel Sanders verloor bijna een half uur en kwam als zestiende aan de finish. De regerend winnaar crashte namelijk hard en brak zijn sleutelbeen en borstbeen. Desondanks ploeterde hij voort door de listige duinen. Brabec ligt nu 56 seconden voor Benavides in de tussenstand, en Tosha Schareina en Sanders liggen iets meer dan een kwartier achter. Sanders geeft niet op. Wie wel zijn uitgevallen, zijn Arnau Lledó en Ruy Barbosa na angstaanjagende ongelukken. Ian Olthof maakte tevens een paar valpartijen mee, maar finishte nog op P49.

Voor de tweede proef op rij won Paul Spierings bij de T3-buggy's (Challenger-klasse). Samen met Jan Pieter van der Stelt kwam hij met de Taurus als snelste aan de finish in Etappe 10, op de verjaardag van zijn moeder. Puck Klaassen zat er met de zevende plek opnieuw prima bij. Yasir Seaidan werd tweede en maakte 24 minuten goed op de klassementsleider, maar het gat naar Pau Navarro is nog steeds 18 minuten. Bij de T4-buggy's (SSV-klasse) breidde Brock Heger zijn voorsprong verder uit tot meer dan een uur met een vierde etappezege.

Al Attiyah profiteert van problemen voor Ford-fabriekscoureurs

Mathieu Serradori verraste bij de auto's door Etappe 10 te winnen met de Century CR7. Nasser Al Attiyah werd op meer dan zes minuten achterstand tweede en heeft de leiding in de tussenstand terug in handen. Nani Roma had het namelijk moeilijk, kreeg last van zijn rug en werd elfde op twintig minuten achterstand. Carlos Sainz in de andere Ford kreeg een flinke tijdstraf vanwege het missen van een waypoint en verloor zelfs driekwartier. Henk Lategan kwam zonder benzine te staan, maar hield de schade beperkt met de zesde stek achter Sébastien Loeb, Lucas Moraes en Guy Botterill. Janus van Kasteren was de beste Nederlander met P21, terwijl Tim en Tom Coronel op P37 over de finish kwamen, vlak voor Sainz. Al Attiyah leidt het autoklassement dus met nog drie proeven te gaan, twaalf minuten voor Lategan en Roma, 23 minuten voor Loeb en meer dan een half uur voor Serradori, Mattias Ekström, Sainz en Moraes.

Van den Brink krijgt helaas een gebroken aandrijfas als verjaardagscadeau

Waar het een fijne verjaardag was voor Spierings moeder, was dat het niet voor Mitchel van den Brink. Hij begon aan Etappe 10 als leider bij de trucks, maar kwam op kilometer 46 stil te staan met een gebroken aandrijfas. Hij verloor meer dan een uur met het wisselen van de aandrijfas en kwam als zevende over de streep. Kay Huzink was op P5 de snelste Nederlandse vrachtwagen. Aleš Loprais sleepte de etappezege binnen, iets meer dan anderhalve minuut voor Vaidotas Žala. Diezelfde Žala, met de Nederlandse monteur Max van Grol aan boord, leidt de tussenstand nu met negentien minuten voorsprong op Loprais en 35 minuten op Van den Brink.

