Dakar 2026: Spierings pakt Etappe 9-zege, Van den Brink ziet regerend truckwinnaar in problemen

De negende etappe van de Dakar in Saoedi-Arabië was het eerste gedeelte van de tweede marathon van de rally. De honderden deelnemers verlieten Wadi Al-Dawasir voor een proef van 418 kilometer voor de motoren en 410 kilometer voor de vierwielers. Aan de finish in het bivak stonden niet de teams hun op te wachten, maar alleen een tentje. De rijders, coureurs en navigators moeten zelf aan hun materiaal sleutelen voor de tiende etappe.

Navigeren bleek heel lastig tijdens Etappe 9. Wie dat uiteindelijk als beste deed bij de motoren, was Tosha Schareina. Hij won met een voorsprong van vier en een halve minuut op Daniel Sanders. Ricky Brabec werd derde en verloor twee minuten op Sanders in het klassement. Skyler Howes en Adrien Van Beveren maakten de top vijf af, terwijl Ian Olthof op P48 aan de streep kwam. Edgar Canet verloor een kans op de etappezege, nadat hij een rots had geraakt, waardoor een velg verbogen was.

Paul Spierings zorgde voor Nederlands succes bij de T3-buggy's (Challenger-klasse). Voor het eerst sinds de proloog won de Taurus-coureur een etappe. Puck Klaassen werd prima vierde achter Kevin Benavides en David Zille. De rappe dame maakte dertien minuten goed op klassementsleider Pau Navarro. De laatstgenoemde begon aan Etappe 9 met een voorsprong van twee minuten op Nicolás Cavigliasso, maar die verloor anderhalf uur vanwege een kapotte radiator. Nu staat Yasir Seaidan tweede, maar het gat naar Navarro is 41 minuten. Francisco López Contardo was het snelst bij de T4-buggy's (SSV-klasse), maar Brock Heger gaat daar nog ruim aan kop.

Goczał-familie eindigt bovenaan in Etappe 9

Eryk Goczał was voor het eerst het snelst bij de auto's. De Energylandia-Toyota-coureur won Etappe 9 voor niemand minder dan zijn oom en teamgenoot Michal Goczał. Toby Price verraste tevens met de derde plek voor Brian Baragwanath en Guillaume De Mévius. De koplopers hadden het lastig tijdens het navigeren. Nani Roma werd achtste en heeft nu de leiding in de tussenstand in handen, 57 seconden voor de andere Ford van Carlos Sainz die vandaag zevende werd. Nasser Al Attiyah ligt derde in het klassement, nadat hij 26 minuten verloor. Henk Lategan en Mattias Ekström staan vlak achter de Dacia-coureur om de top vijf in het klassement te completeren.

Martin Prokop zagen we in de eerste week vechten voor etappezeges, maar hij ging vandaag over de kop en verloor vier uur. Janus van Kasteren was de snelste Nederlander op P26, zo'n tien minuten voor Tim en Tom Coronel, en een kwartier voor Shiver-Offroad-ploegmaat Roger Grouwels.

Van den Brink ziet Macík uren verliezen door mechanische problemen

Aleš Loprais klokte de snelste tijd van de trucks in Etappe 9 voor Vaidotas Žala, die de Nederlandse monteur Max van Grol aan boord heeft. Mitchel van den Brink verloor een minuut of tien tijdens het zoeken naar een waypoint en werd uiteindelijk derde. Opnieuw maakte de familie Huzink de top vijf af met Kay als vierde voor Gert. Richard de Groot, Martin van den Brink en Ben de Groot finishten indrukwekkend in de top tien.

En waar was Martin Macík dan? Die doet niet meer mee voor de algemene overwinning en kon niet de aanval inzetten op Van den Brink en Žala. De tweevoudig en regerend winnaar bij de trucks hoorde namelijk een sissend geluid door een lek in een buis, stopte en had geen vermogen meer. Macík verloor meerdere uren. Van den Brink ligt 35 minuten en 12 seconden voor Žala met nog vier etappes te gaan.

