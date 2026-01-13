De Formule 1-teams maken zich op voor de eerste wintertests van 2026, die van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden verreden. Er gaan echter geruchten dat enkele teams misschien niet op de eerste testdag aanwezig zullen zijn, of deze zelfs helemaal zullen overslaan, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

De vijfdaagse testsessie is geen officiële FIA-sessie, maar een door de teams georganiseerde gelegenheid om de nieuwe auto’s voor 2026 voor het eerst aan de tand te voelen. De teams hebben afgesproken om maximaal drie van de vijf dagen gebruik te maken van de baan, wat hen de nodige flexibiliteit geeft om eventuele vertragingen op te vangen.

'Paar teams hebben last van vertraging'

De geruchtenmolen draait op volle toeren in het paddock. Zo wordt gesuggereerd dat enkele teams, mogelijk zelfs een topteam, later zullen arriveren in Barcelona. Dit kan komen doordat ze meer tijd in de fabriek willen besteden aan het voltooien van de auto, of omdat ze simpelweg vertraging hebben opgelopen in hun productieschema. Sommige teams zouden zelfs overwegen de eerste dag over te slaan, om later in de week, wanneer de baancondities mogelijk beter zijn of de laatste onderdelen gearriveerd zijn, meer kilometers te maken.

Redenen voor vertragingen

De redenen voor mogelijke vertragingen zijn divers. Zo zou Alpine moeite hebben met de integratie van de nieuwe Mercedes-krachtbron, nadat het team zijn eigen motorprogramma had stopgezet. Ook Ferrari wordt genoemd in verband met een “chaotische situatie” en achterstand op het schema, hoewel teambaas Frédéric Vasseur aangeeft dat dit een bewuste keuze is om de ontwikkeling tot het laatste moment door te zetten. Red Bull Racing geeft aan dat het een “enorme opgave” is om de auto op tijd klaar te hebben voor de tests, mede door de ontwikkeling van hun eigen Red Bull-Ford-motor.

