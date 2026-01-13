'Enkele teams dreigen eerste testdag in Barcelona te missen'
'Enkele teams dreigen eerste testdag in Barcelona te missen'
De Formule 1-teams maken zich op voor de eerste wintertests van 2026, die van 26 tot en met 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden verreden. Er gaan echter geruchten dat enkele teams misschien niet op de eerste testdag aanwezig zullen zijn, of deze zelfs helemaal zullen overslaan, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.
De vijfdaagse testsessie is geen officiële FIA-sessie, maar een door de teams georganiseerde gelegenheid om de nieuwe auto’s voor 2026 voor het eerst aan de tand te voelen. De teams hebben afgesproken om maximaal drie van de vijf dagen gebruik te maken van de baan, wat hen de nodige flexibiliteit geeft om eventuele vertragingen op te vangen.
'Paar teams hebben last van vertraging'
De geruchtenmolen draait op volle toeren in het paddock. Zo wordt gesuggereerd dat enkele teams, mogelijk zelfs een topteam, later zullen arriveren in Barcelona. Dit kan komen doordat ze meer tijd in de fabriek willen besteden aan het voltooien van de auto, of omdat ze simpelweg vertraging hebben opgelopen in hun productieschema. Sommige teams zouden zelfs overwegen de eerste dag over te slaan, om later in de week, wanneer de baancondities mogelijk beter zijn of de laatste onderdelen gearriveerd zijn, meer kilometers te maken.
Redenen voor vertragingen
De redenen voor mogelijke vertragingen zijn divers. Zo zou Alpine moeite hebben met de integratie van de nieuwe Mercedes-krachtbron, nadat het team zijn eigen motorprogramma had stopgezet. Ook Ferrari wordt genoemd in verband met een “chaotische situatie” en achterstand op het schema, hoewel teambaas Frédéric Vasseur aangeeft dat dit een bewuste keuze is om de ontwikkeling tot het laatste moment door te zetten. Red Bull Racing geeft aan dat het een “enorme opgave” is om de auto op tijd klaar te hebben voor de tests, mede door de ontwikkeling van hun eigen Red Bull-Ford-motor.
Gerelateerd
Net binnen
'Enkele teams dreigen eerste testdag in Barcelona te missen'
- 7 minuten geleden
Hadjar noemt het "groot voorrecht" om teammaat Verstappen te zijn: "Ik zit naast de beste"
- 46 minuten geleden
- 1
Voormalig F1-coureur Pizzonia opgepakt na vechtpartij bij kartrace van zoon
- 1 uur geleden
Alpine trekt officieel stekker uit samenwerking met Doohan | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Verstappen wijst naar testweek: 'Zullen meer in garage staan, dan in actie komen op de baan'
- 2 uur geleden
Grosjean over 'onmogelijke' Verstappen: "Inspiratiebron voor veel coureurs"
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december