Max Verstappen onthult dat hij in 2025 toch wel op zijn tellen heeft gepast om straffen van de FIA te voorkomen. De Nederlander werd in het verleden vaak als voorbeeld gesteld door de internationale autosportfederatie en geeft aan dat hij er vorig jaar vaker voor koos om zijn kritiek niet te uiten.

Verstappen heeft door zijn jaren in de Formule 1 onbedoeld voor diverse ingrepen gezorgd. Zo debuteerde hij in 2015 als zeventienjarige coureur, maar in de jaren erop zorgde de FIA ervoor dat dit in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. Ook had Verstappen de primeur met het uitzitten van een taakstraf voor het vloeken tijdens een persconferentie, en hij wilde dat soort situaties in 2025 vermijden.

Verstappen zegt zo min mogelijk

Veel van de straffen die volgden, kwamen voort uit uitspraken van de Nederlander. In 2025 hield Verstappen zijn kaken vaker dan voorheen stijf op elkaar. “Ik moet toegeven dat er dit seizoen niet veel problemen waren met de FIA. Mijn strategie was duidelijk: zo min mogelijk zeggen, dan verdwijnen de krantenkoppen vanzelf. Het werkte goed”, zo onthult hij in gesprek met Blick.

