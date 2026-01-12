Ford lanceert statement over mogelijk Verstappen-vertrek, Norris kijkt terug op Abu Dhabi | GPFans Recap

Na de feestdagen leven we langzaam maar zeker toe naar het gloednieuwe Formule 1-seizoen, dat sneller voor de deur staat dan je denkt. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Over enkele weken gaan de testdagen in Barcelona van start en dan zullen de teams voor het eerst kennis gaan maken met de nieuwe wagen die deze winter uit de fabriek rolt. Even afwachten nog, dus. Het betekent ondertussen niet dat de wereld van de Formule 1 stilstaat. Bij Red Bull kregen ze vanuit Ford te horen wat hun plannen zijn, mocht Max Verstappen ooit vertrekken. Dit terwijl Lando Norris voor het eerst uitgebreid terugblikte op 'zijn' week in Abu Dhabi afgelopen seizoen.

Voormalig hoofdengineer Mercedes vertrekt na veertien jaar dienstverband

Het team van Mercedes ziet één van de belangrijkste sleutelpersonen achter het succes dat in 2014 is gestart vertrekken. Voormalig hoofdengineer Dan Milner kondigt namelijk op LinkedIn aan dat hij na veertien jaar dienstverband bij Mercedes zijn ontslagbrief heeft ingediend. Lees hier het hele artikel over het vertrek van het Mercedes-sleutelfiguur.

Ford duidelijk over Red Bull-toekomst als Verstappen vertrekt: "Max is belangrijk, maar..."

Mark Rushbrook heeft verteld over hoe hij de toekomst van Ford en Red Bull Racing voor zich ziet, als Max Verstappen besluit te vertrekken. De directeur van Ford Racing is erg onder de indruk van de viervoudig wereldkampioen, maar het is Red Bull waar hij in blijft geloven. Het project van Ford en de power unit van 2026 staan dus los van de carrière van Verstappen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken vanuit Ford.

Oud-circuitdirecteur Zandvoort had voor roulatie Dutch GP gekozen: "Het is triest"

Dit jaar wordt, in ieder geval voorlopig, de laatste Dutch Grand Prix verreden in de Formule 1. In december 2024 hakten Circuit Zandvoort en de Dutch GP-organisatie de knoop door om er na 2026 mee te stoppen. Voormalig circuitdirecteur Jim Vermeulen noemt het triest en had graag gezien dat het op de F1-kalender zou blijven in roulatie met Circuit de Spa-Francorchamps in België. Lees hier het hele artikel over de uitspraken over de Dutch Grand Prix.

Lando Norris doorbreekt stilte over Abu Dhabi: 'Enthousiast of bang?'

Lando Norris pakte enkele weken geleden zijn eerste wereldtitel en heeft nu eindelijk gedeeld hoe hij zich precies voelde in de aanloop naar de race in Abu Dhabi. De Brit wist totaal niet hoe hij zich moest voelen: opgewonden of bang. Het was een week vol emoties voor de McLaren-coureur, die uiteindelijk in tranen uitbarstte bij het realiseren van zijn kinderdroom. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Lando Norris.

Verstappen gespot tijdens mini-vakantie in Portugal en duikt op in kokskleding

De fabrieken van de Formule 1-teams zijn vorige week weer opengegaan. Toch krijgt Max Verstappen nog even de kans om kort op vakantie te gaan. De coureur van Red Bull Racing werd afgelopen weekend gespot in een restaurant in de Portugese hoofdstad Lissabon. Ondanks dat de werkzaamheden in de koningsklasse weer op gang zijn gekomen, kan Verstappen nog even een mini-vakantie houden. Dat doet hij in Portugal, het land waar de viervoudig wereldkampioen samen met zijn partner Kelly Piquet een huis heeft gekocht. Lees hier het hele artikel over de vakantie van Max Verstappen.

