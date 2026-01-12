Mark Rushbrook heeft verteld over hoe hij de toekomst van Ford en Red Bull Racing voor zich ziet, als Max Verstappen besluit te vertrekken. De directeur van Ford Racing is erg onder de indruk van de viervoudig wereldkampioen, maar het is Red Bull waar hij in blijft geloven. Het project van Ford en de power unit van 2026 staan dus los van de carrière van Verstappen.

Na Cosworth, Ferrari, Renault en Honda is Ford de vijfde motorfabrikant waarmee Red Bull Racing de handen ineen heeft geslagen. Samen met Honda wist de Oostenrijkse formatie zes wereldkampioenschappen te winnen - vier met Verstappen en twee bij de constructeurs - evenals 71 Grands Prix. Maar vanwege onzekerheid over of Honda nou wel of niet door wilde gaan in de Formule 1, is Red Bull haar eigen Red Bull Powertrains-afdeling begonnen. Vervolgens zijn ze een samenwerking aangegaan met Ford en de Amerikaanse grootmacht heeft veel meer bijgedragen aan de nieuwe motor dan eerst werd verwacht.

Uiteindelijk komt het aan op de coureur

"Hij is een buitengewoon groot talent", begon Rushbrook over Verstappen bij Autosport. "Het is belangrijk om een ​​kampioen in een auto te hebben met een Red Bull Ford-krachtbron, of niet? We geloven in het team, we geloven in de krachtbron en we geloven in de mensen die de auto ontwerpen. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat de coureur er alles uit moet halen. En wij geloven dat Max een kampioen is."

Ford stopt niet, als Verstappen dat wel doet

"Max is een belangrijk onderdeel van het project, maar niet in zo'n mate dat we zouden zeggen: 'O, als hij bij het team vertrekt, dan wij ook'", maakte Rushbrook duidelijk. "Nee, we hebben vertrouwen in het team en we zullen in de toekomst andere coureurs vinden. Mijn opmerkingen zijn onafhankelijk van Max. We willen het circuit op gaan met de intentie om te winnen. We willen koste wat kost vooraan op de grid staan. We weten dat het een enorme uitdaging is met de compleet nieuwe motor, maar dat is wel ons doel. En als dat niet lukt, blijven we ons inzetten om er alles aan te doen om onze doelen te bereiken."

