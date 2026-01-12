Verstappen gespot tijdens mini-vakantie in Portugal en duikt op in kokskleding

De fabrieken van de Formule 1-teams zijn vorige week weer opengegaan. Toch krijgt Max Verstappen nog even de kans om kort op vakantie te gaan. De coureur van Red Bull Racing werd afgelopen weekend gespot in een restaurant in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Het F1-circus kwam een paar dagen voor kerst echt tot stilstand. De fabrieken gingen dicht, en coureurs, engineers, monteurs en ander personeel konden hun welverdiende rust pakken om te genieten van de kerstperiode en oud en nieuw samen met vrienden en familie. Vorige week maandag mochten de fabrieken weer open en iedereen is natuurlijk hard aan de slag gegaan met de Formule 1-bolides van 2026. Audi heeft zelfs al op het Circuit de Barcelona-Catalunya gereden tijdens een shakedown.

Solar dos Presuntos

Ondanks dat de werkzaamheden in de koningsklasse weer op gang zijn gekomen, kan Verstappen nog even een mini-vakantie houden. Dat doet hij in Portugal, het land waar de viervoudig wereldkampioen samen met zijn partner Kelly Piquet een huis heeft gekocht. Verstappen dook op in het restaurant Solar dos Presuntos in hartje Lissabon. Daar mocht hij zelfs even de kokskleding aantrekken.

Max Verstappen werd afgelopen weekend gespot tijdens een mini-vakantie in Portugal en mocht in het restaurant Solar dos Presuntos in Lissabon kokskleding aantrekken 👩‍🍳#Verstappen #F1 pic.twitter.com/ICNC3jyIgx — GPFans NL (@GPFansNL) January 12, 2026

