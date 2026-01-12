Williams heeft Victor Martins aangesteld als de test- en ontwikkelingscoureur voor het Formule 1-seizoen van 2026. Het team maakte dit bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige Fransman, die sinds vorig jaar deel uitmaakt van het juniorontwikkelingsprogramma van de Britse renstal, heeft een verleden in de Formule 2 en een eerdere samenwerking met Alpine.

Martins debuteerde vorig jaar in een officiële F1-training tijdens de Grand Prix van Spanje. Hoewel hij in 2022 de Formule 3 won, kende hij een minder sterk seizoen in de Formule 2 in 2023 en 2024. Desondanks blijft zijn potentieel onmiskenbaar. Bij de Britse formatie gaat hij samenwerken met Oliver Turvey en Harrison Scott binnen het ontwikkelingsprogramma, waar ook gebruikgemaakt gaat worden van de geavanceerde driver-in-loop simulator.

Williams in zijn nopjes

Williams' sportief directeur Sven Smeets prijst de coureur voor zijn waardevolle bijdragen en ondersteuning aan coureurs als Albon en Sainz in 2025. "Zijn recente ervaring met het rijden van de FW47 in Barcelona en het ondersteunen van het TPC [Testing of Previous Cars] programma geeft hem de praktische context om echt impact te maken op de ontwikkeling van de FW48 en toekomstige autoprogramma’s", zo zegt Smeets over Martins.

Martins is blij

De nieuwe rol van de Fransman bij de Britse formatie komt op een moment dat het team streeft naar verdere groei, nadat het vorig jaar naar de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap steeg. Martins zelf is enthousiast over zijn nieuwe rol: "Williams is een iconisch team met een ongelooflijke geschiedenis en ik ben enthousiast om deel uit te maken van het project om dit team weer naar de top van het veld te brengen."

