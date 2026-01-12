Dakar 2026: Puck Klaassen wint Etappe 8, Van den Brink ziet truckrivalen hard crashen

De achtste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië was een omloop rondom Wadi Al-Dawasir. Er werd 717 kilometer afgelegd, waarvan 481 kilometer de special stage was. Er was Nederlands dubbelsucces op deze proef dankzij de zeges van Puck Klaassen en Mitchel van den Brink.

Voor de derde keer in deze rally was Luciano Benavides het snelst bij de motoren, bijna vijf minuten voor Daniel Sanders. Hij heeft de leiding in de tussenstand overgenomen van zijn KTM-teamgenoot, maar het gat is slechts tien seconden met nog vijf etappes te gaan. Ricky Brabec werd derde voor de andere Honda's van Tosha Schareina, Adrien Van Beveren en Skyler Howes. Hij ligt iets minder dan vijf minuten achter op Benavides en Sanders. Ian Olthof eindigde op P46 na niet meer dan een kleine navigatiefout.

Puck Klaassen sleepte haar tweede etappezege binnen bij de T3-buggy's (Challenger-klasse). De half-Nederlands half-Zuid-Afrikaanse dame was na vier uur, 55 minuten en 38 seconden het snelst, drie seconden voor een andere vrouwelijke coureur, de lokale held Dania Akeel. Paul Spierings deed het met de derde positie ook ontzettend goed. Nicolás Cavigliasso maakte iets minder dan een minuut goed op klassementsleider Pau Navarro en het gat is nog maar twee minuten en twee seconden. Bij de T4-buggy's (SSV-klasse) zag Brock Heger zijn voorsprong groeien tot 47 minuten dankzij een derde etappezege, terwijl Gonçalo Guerreiro uitviel met een gebroken hand na contact met een andere deelnemer.

Lategan verliest Etappe 8 expres, maar was nog niet langzaam genoeg

Saood Variawa won Etappe 8 bij de auto's, slechts drie seconden voor Toyota-teamgenoot Henk Lategan. De laatstgenoemde reed expres langzamer en stopte zelfs, omdat hij de proef niet wilde winnen. Dat geeft je namelijk een ongunstige startpositie voor de volgende etappe. Hij wilde eigenlijk nóg 'slechter' dan tweede finishen, maar timede deze strategie niet helemaal goed. Toch liep hij een minuut in op Nasser Al Attiyah in het klassement. Al Attiyah ligt vier minuten voor op Mattias Ekström en zes minuten op Lategan.

Janus van Kasteren was de snelste Nederlander bij de auto's met P40. Hij kan tevens de snelste Nederlander in de tussenstand worden, maar Maik Willems heeft nog een voorsprong van bijna zeven minuten.

Van den Brink profiteert van crash tussen Loprais en Macík

Het grote verhaal van Etappe 8 bij de trucks was de crash tussen Aleš Loprais en Martin Macík. Loprais kwam vast te staan in een valleitje vlak voor de neus van Macík, die over de duin kwam en zijn Tsjechische landgenoot niet meer kon ontwijken. Ze liepen allebei flinke schade op. Mitchel van den Brink profiteerde en won de proef, vijf minuten voor Vaidotas Žala. De laatstgenoemde, die de Nederlandse monteur Max van Grol op de truck heeft zitten, is opgeschoven naar P2 in de tussenstand en het gat naar Van den Brink is 38 minuten. Macík werd derde in de omloop van Wadi Al-Dawasir voor Gert Huzink en Kay Huzink. Richard de Groot finishte ook nog in de top tien, net achter Loprais.

