De winterstop gaat langzaam maar zeker richting het einde. Zo heeft Audi haar eerste meters al gereden met de nieuwe power unit, en voor Red Bull Racing staat volgende week de lancering van de RB22 op het programma. Max Verstappen geniet ondertussen nog van zijn pauze in Monaco.

De viervoudig kampioen moest afgelopen seizoen genoegen nemen met de tweede plek, aangezien Lando Norris er met de wereldtitel vandoor ging. Red Bull Ford debuteert komend jaar met hun eigen power unit, en het belooft een cruciaal seizoen te worden voor de Nederlander. Red Bull wordt namelijk officieel een motorfabrikant, maar het is nog af te wachten of ze direct met een motor komen waarmee Verstappen kan meestrijden om het kampioenschap.

Verstappen geniet nog even van winterstop

Voor Red Bull Racing staat de officiële presentatie op 15 januari gepland. Of we daar de daadwerkelijke RB22 te zien krijgen, is nog maar de vraag. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat Red Bull een showmodel presenteert en pas tijdens de testdagen met de echte bolide komt. Voor Verstappen is dat voorlopig nog niet aan de orde: de Nederlander is in Monaco gespot in een Audi Q8.

