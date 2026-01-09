Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft in een recent interview met NewBettingSites zijn mening gegeven over Oscar Piastri, die de afgelopen maanden veel kritiek kreeg na zijn mislukte titelstrijd. Herbert stelt dat hij geen medelijden heeft met de Australiër, die het op de beslissende momenten liet liggen.

Piastri begon het seizoen 2025 nog als grote favoriet voor de wereldtitel, maar zag zijn kansen aan het einde van het seizoen in duigen vallen. De jonge McLaren-coureur kende een reeks teleurstellende resultaten en moest uiteindelijk niet alleen zijn teamgenoot, maar ook Max Verstappen voor zich laten gaan in het klassement. Herbert stelt dat Piastri mentaal tekortkwam op de momenten dat het er echt om ging.

Geen medelijden met Piastri

"Ik voel geen sympathie voor Oscar [Piastri], omdat hij een geweldig seizoen heeft gehad, eindigend zoals hij deed", zo vertelt Herbert. "Het was een sterk einde van het seizoen, hij had een enorm sterke start en alles leek in zijn voordeel." De circuits met weinig grip, zoals Austin en Mexico City, bleken grote struikelblokken voor Piastri. Daarnaast crashte hij in Azerbeidzjan na een weekend vol fouten. Herbert denkt dat als iemand als Verstappen in Piastri's positie had gezeten, de titel niet verloren zou zijn gegaan. "Hij miste een 'slam dunk'. Hij moet sterker worden. In de situatie waarin hij zich bevond, had het een uitgemaakte zaak moeten zijn. Max zou dat niet hebben laten gebeuren. Lando ook niet, uiteindelijk. Hij groeide en nam de rol van team nummer 1 op zich."

Herbert ziet ruimte voor verbetering

Herbert benadrukt dat Piastri's mentale kracht waarschijnlijk versterkt moet worden. "De kwaliteit die we hadden gezien, verdampte. Het ging op dat moment zo goed. Veel mensen praten altijd over zijn mentale kracht. Maar eigenlijk denk ik dat het de mentale kracht is die waarschijnlijk versterkt moet worden."

