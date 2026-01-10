Max Verstappen en Penelope hebben inmiddels een hele goede en mooie band opgebouwd, al is het soms lastig voor de laatstgenoemde als de aandacht even niet naar haar gaat. Tijdens de livestreams van de Nederlander komt ze vaak even langs. Soms om hem te plagen, dit keer om een welverdiende knuffel te halen.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Knuffel voor P

Zoals wel vaker vond ook Penelope het leuk om in te breken tijdens de activiteiten van bonuspapa Verstappen. Ook dit keer was dat het geval. Penelope, die de aandacht van Verstappen even nodig had, brak in tijdens de livestream om die aandacht op te eisen met een hartverwarmende knuffel. Op het beeld is ook mooi te zien hoe Verstappen zelf geniet van het moment, iets dat ook bij de fans opvalt, net als de liefde die Penelope voor Verstappen lijkt te hebben.

The video with Max & P earlier today in the stream ❤️pic.twitter.com/fweVl2UKji https://t.co/3UF5rlGT7S — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) January 7, 2026

