Credit for photo: HT Rally Raid

Nederlandse motorrijder Olthof raakt al zijn belangrijke spullen kwijt: "Ik denk gestolen"

Vincent Bruins
Ian Olthof is de enige Nederlander bij de motoren in de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Hij is deze week een van de pechvogels geweest en dan niet alleen tijdens de etappes zelf. De spullen van de Honda-rijder zijn namelijk gestolen.

Olthof is de eerste Nederlandse motorrijder in de Dakar sinds 2023, toen we Wesley Aaldering en Mirjam Pol in actie zagen komen, ieder met een Husqvarna. Olthof rijdt op een Honda CRF 450 van HT Rally Raid. Tijdens de eerste etappe rond Yanbu beschadigde hij een velg op een steen en werd hij 46e. Hij moest het van Yanbu naar Al-'Ula in Etappe 2 doen met P53, nadat hij ten val was gekomen en zijn schouder eventjes uit de kom lag. Het werd P69 in de derde etappe rondom Al-'Ula, maar het verhaal van de dag was dat zijn spullen zijn gestolen.

Olthof is zijn belangrijke spullen kwijt

"Ik werd vanmorgen wakker, ik wou mijn kleren aandoen... jas weg", legde Olthof uit. "Mijn creditcard, mijn rijbewijs, mijn beschermengeltje - dat is misschien wel het ergste -, en wat zat er nog meer in? Ja, medicijnen en oordoppen. Het is denk ik gestolen of iets dergelijks. Ze zeiden dat je normaal gesproken alles buiten kon laten hangen en dat het hier niks uit had moeten maken, maar toch is-ie weg!"

Olthof is momenteel de hekkensluiter van de top vijftig bij de motoren, een klasse waar 117 rijders zich voor hadden ingeschreven en 115 van aan de start zouden komen. Daniel Sanders leidt de tussenstand op zijn KTM, iets meer dan één minuut voor Honda-rijders Ricky Brabec en Tosha Schareina.

