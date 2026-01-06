Gretige Verstappen geprezen: "Dan moet je er in zo'n konijnenhok achteraan rijden"

De Viaplay-uitzending van het F1-jaaroverzicht 2025: Papaya Rules! bevatte uitspraken van analisten als Christijan Albers, Tom Coronel en Giedo van der Garde over de opmerkelijke comeback van Max Verstappen in de tweede helft van het seizoen. Na een teleurstellende start, waarin hij zelfs onder druk kwam te staan binnen Red Bull Racing, wist hij zich terug te vechten en eindigde hij uiteindelijk als tweede in het kampioenschap.

De Nederlander begon het seizoen met een achterstand, maar na de zomerstop in Monza liet hij zien weer helemaal terug te zijn. Niet alleen wist hij daar de overwinning te pakken, ook maakte hij een uitstapje naar een andere raceklasse, waar hij eveneens wist te winnen. Dit zorgde voor een kentering in het seizoen, ondanks een mindere periode met zijn RB21. Albers merkte op dat Verstappen zich niet te goed voelde om zijn rijbewijs te halen voor de Nürburgring, wat volgens hem een teken was van nederigheid: “Dat laat dan maar weer zien dat hij zich niet te goed voelt daarvoor." Hij voegde eraan toe: “Dan moet je in zo’n konijnenhok achter zo’n instructeur rijden, terwijl je gewoon viervoudig wereldkampioen bent.”

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wint op Monza en pakt GT3-beker

De overwinning op Monza en zijn debuutzege in de GT3-race zorgden ervoor dat hij in een goede flow kwam. Albers verklaarde: “Dan komt die flow bij Max Verstappen.” Coronel verwees naar de opeenvolgende successen van Verstappen: “Op de Nürburgring, toen hij zijn rijbewijs moest halen. Bakoe, wint hij ook nog even tussendoor. O ja, we gaan weer terug naar de Nürburgring. We doen even mee met een GT3. Pakken we die beker ook nog eventjes af.”

Verstappen gelooft weer in titelkans

In Singapore was er een moment van irritatie toen Lando Norris Verstappen in de weg zat tijdens de kwalificatie. Van der Garde genoot van Verstappen’s reactie: “Dat is weer de Max die je wil zien. Je wil gewoon die eagerness. Dat hij zoiets heeft van: Ik zie hier nog steeds kans.” Ondanks dat Verstappen zei dat hij niets te verliezen had, vermoedde Van der Garde dat Verstappen wist dat hij nog een titelkandidaat was. “Max begon er natuurlijk zelf ook een beetje in te geloven,” zei Van der Garde. Uiteindelijk wist Verstappen een aanzienlijke achterstand op Oscar Piastri goed te maken en eindigde hij als tweede in het kampioenschap. Het exacte puntverschil aan het einde van het seizoen is echter niet gespecificeerd.

Gerelateerd