Kelly Piquet plaatst opnieuw reeks foto's met Lily Verstappen aan de Braziliaanse kust
Hoewel we een tijdje niet veel meer van haar zagen, heeft Kelly Piquet de afgelopen maanden de weg naar haar socials én naar de paddock weer weten te vinden. Dit keer zien we haar vanuit Brazilië met dochtertje Lily schitteren op Instagram.
Max Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Inmiddels is het gelukkige gezinnetje met vier personen, nadat eerder vorig jaar Lily Verstappen het levenslicht zag. Daarmee was hun eerste kindje een feit.
Kelly en dochter Lily
Hoewel we eigenlijk zelden wat zien van de kleine Lily, is ze nu wel op Instagram gezet door mama Kelly. De vriendin van Verstappen heeft de afgelopen weken al hele reeksen foto's geplaatst om te laten zien wat het gezin uitspookt in de kerstvakantie en de winterstop van papa Max. Op dit moment genieten zij nog van alle rust in het thuisland van Piquet, Brazilië. Ze post nu vanaf het Braziliaanse water dus een reeks kiekjes met enkel en alleen dochtertje Lily. Over niet al te lange tijd mag Verstappen weer aan de bak, want op 26 januari beginnen de eerste testdagen in Barcelona.
