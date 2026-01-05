Tim en Tom Coronel hebben een eerste etappe van de Dakar Rally achter de rug. Ondanks de technische problemen en navigatiefouten kijken de broers tevreden terug op hun prestaties. De etappe, die 305 kilometer rond Yanbu besloeg, kende de nodige hobbels, maar de Coronel-broers wisten de schade beperkt te houden.

Een van de grootste problemen waar ze mee te maken kregen, was een kapotte kogel van de stuurstang. Dit probleem diende zich al na ongeveer 30 kilometer aan en zorgde ervoor dat het stuur steeds schuiner kwam te staan. De navigator van het team, Tom Coronel, herinnert zich: "Het stuur ging steeds schuiner staan. Dan weet je dat er iets niet klopt. En het werd alleen maar erger", zo citeert Motorsport.com Uiteindelijk besloten ze te stoppen om het probleem te onderzoeken en te repareren. Het team moest de hoes van de stuurstang eraf halen en constateerde dat deze helemaal loszat. Het repareren kostte hen ongeveer twintig minuten.

Navigatiefout

Naast het stuurprobleem kregen ze ook te maken met een lekke band, die de navigator in zijn eentje wist te wisselen. Ook verloren ze tijd door een navigatiefout. Tom legt uit: "Ik zei tegen Tim: volgens mij moeten we hier eerder naar links, we gaan te ver naar rechts. Dat bleek te kloppen. We zaten in de verkeerde vallei en dat kostte ons zo’n drie à vier minuten." De broers wisten echter de etappe verder zonder al te veel problemen door te komen.

Positief gevoel

Tim vervolgt: "Eigenlijk een mooi dagje, het resultaat is ernaar. We hebben de schade beperkt gehouden en staan morgen weer fris aan de start." Tom voegt daaraan toe: "Geen probleemloze etappe helaas, maar we hebben wel lekker doorgereden. Voor de rest is alles goed gegaan, daar ben ik heel blij mee. De kop is eraf." De broers kijken nu uit naar de tweede etappe, die hen een kans biedt op revanche. Deze etappe zal 400 kilometer beslaan en loopt van Yanbu naar Al-Ula.