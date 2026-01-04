Hoewel de winterstop nog volop gaande is, komen de testdagen er ook weer aan. Hier en daar is toch wat nieuws naar buiten gekomen, en het meest gelezen nieuws van vandaag hebben we voor je samengevat in deze GPFans Recap.

Vandaag werd bekend dat Red Bull Racing afscheid heeft genomen van vier coureurs uit het opleidingsprogramma. De eerste etappe van de Dakar is gereden, er is al een tussenstand op te maken, en Honda zou nog extra ontwikkelingstijd tot haar beschikking hebben, wat mogelijk een rol kan spelen in de power units. Dit is de GPFans Recap van zondag 4 januari.

Pérez laat van zich horen over situatie in Venezuela

Sergio Pérez heeft gereageerd op de situatie in Venezuela. De Mexicaanse Formule 1-coureur heeft zich in het verleden al vaker hard gemaakt voor Latijns-Amerika en richtte zich op sociale media tot het Venezolaanse volk. Lezen wat de reactie van 'Checo' was? Klik hier!

'Honda heeft ontwikkelingstijd 2026-power unit nog niet volledig ingezet'

Honda zou nog wat “extra tijd” over hebben om in de ontwikkeling van de 2026-power unit te steken, zo meldt Autoracer. Het Japanse merk heeft namelijk niet het volledige ontwikkelingstijd van 2023 en 2024 gebruikt en kan die tijd mogelijk in de nieuwe motor steken, mocht deze achterblijven bij de snelste krachtbron in 2026. Alles lezen over de extra tijd die Honda nog 'op de plank heeft liggen'? Klik hier!

'Ferrari komt met eigen trucje rondom cilinderkop na 'foefje' van Mercedes en Red Bull'

De power units van de Formule 1 gaan compleet op de schop voor aankomend seizoen, waardoor er een groot vraagteken hangt boven de pikorde van 2026. Veel ogen zijn gericht op een 'foefje' van Mercedes en Red Bull-Ford, maar Ferrari heeft naar verluidt zelf veel tijd en energie gestoken in een ander trucje met de motor. Alles lezen over het gevonden slimmigheidje van Ferrari? Klik hier!

Dakar 2026: dit is de tussenstand na de eerste etappe

De Dakar werd op zaterdag officieel gestart met de proloog. In totaal wordt er dit jaar bijna 4.900 kilometer afgelegd. Op zondag werd de eerste echte etappe verreden, zo’n 518 kilometer lang, die door Yanbu in Saudi-Arabië liep. Lezen wie nu bovenaan staat in de verschillende klassen? Klik hier!

'Red Bull Racing neemt afscheid van Goethe, Tramnitz, Caranta en Feghali'

Het opleidingsteam van Red Bull Racing, het Red Bull Junior Team, heeft afscheid genomen van vier coureurs, zo meldt Feeder Series. Het gaat om talenten die de afgelopen jaren werden ondersteund door het Oostenrijkse team, maar nu op zoek moeten naar een nieuwe werkgever. Alles over het vertrek lezen? Klik hier!

