Credit for photo: ASO

Dakar 2026: dit is de tussenstand na de eerste etappe

Remy Ramjiawan
De eerste etappe van de Dakar 2026 zit erop, en dat betekent dat er ook al een klassement kan worden opgesteld. Dit is de tussenstand na de eerste etappe.

De Dakar werd op zaterdag officieel gestart met de proloog. In totaal wordt er dit jaar bijna 4.900 kilometer afgelegd. Op zondag werd de eerste echte etappe verreden, zo’n 518 kilometer lang, die door Yanbu in Saudi-Arabië liep.

Stand bij auto's

Bij de auto’s leiden Guillaume de Mévius en Mathieu Baumel.

POS CREW TEAM VERSCHIL
1 Guillaume de Mévius X-Raid Team 3:07.49
2 Mathieu Baumel Dacia Sandriders +00.40
3 Nasser Al-Attiyah Orlen Jipocar +01.27
4 Fabian Lurquin Ford Racing +01.38
5 Martin Prokop Energylandia Racing +01.38
6 Viktor Chytka Ford Racing +01.54
7 Mattias Ekström Toyota Gazoo Racing SA +02.03
8 Emil Bergkvist Ford Racing +02.37
9 Marek Goczal Ford Racing +02.50
10 Maciej Marton Dacia Sandriders +03.01

Klassement motoren

Bij de motoren leidt momenteel Edgar Canet van KTM Factory Racing.

POS RIJDER TEAM VERSCHIL
1 Edgar Canet KTM Factory Racing 3:27.42
2 Daniel Sanders KTM Factory Racing +01.05
3 Ricky Brabec Honda HRC +01.37
4 Tosha Schareina Honda HRC +02.12
5 Luciano Benavides KTM Factory Racing +03.58
6 Nacho Cornejo Hero Motosports +04.53
7 Ross Branch Hero Motosports +04.55
8 Adrien van Beveren Honda HRC +06.16
9 Michael Docherty Bas World KTM +09.17
10 Skyler Howes Honda HRC +10.27

Trucks

Bij de trucks staat het Tsjechische drietal Ales Loprais, David Kripal en Jiri Stross bovenaan

POS CREW TEAM VERSCHIL
1 Ales Loprais / Paulo Fiuza Instatrade Loprais Team De Rooy FPT 03H 42' 15"
2 David Kripal / Max van Grol Eurol Rallysport +00H 01'47"
3 Jiri Stross / Richard de Groot MM Technology +00H 07'19"
4 Mitchel van den Brink / Martijn van Rooij Nørdis Team De Rooy FPT +00H 07'32"
5 Bart van Heun / Jan Hulsebosch Firemen Rally Team +00H 11'23"
6 Jarno van de Pol / Peter Willemsen Eurol Rallysport +00H 14'07"
7 Martin Macik / Rijk Mouw Kuipers Jongbloed Hybrid +00H 15'17"
8 Frantisek Tomasek / Kay Huzink Valtr Racing Team +00H 25'51"
9 David Svanda / Rob Buursen Kuipers Jongbloed Hybrid +00H 38'31"
10 Vaidotas Zala / Gerrit Schoneveld Tibau Team +36H 47'45"

