Dakar 2026: dit is de tussenstand na de eerste etappe
De eerste etappe van de Dakar 2026 zit erop, en dat betekent dat er ook al een klassement kan worden opgesteld. Dit is de tussenstand na de eerste etappe.
De Dakar werd op zaterdag officieel gestart met de proloog. In totaal wordt er dit jaar bijna 4.900 kilometer afgelegd. Op zondag werd de eerste echte etappe verreden, zo’n 518 kilometer lang, die door Yanbu in Saudi-Arabië liep.
Stand bij auto's
Bij de auto’s leiden Guillaume de Mévius en Mathieu Baumel.
Klassement motoren
Bij de motoren leidt momenteel Edgar Canet van KTM Factory Racing.
Trucks
Bij de trucks staat het Tsjechische drietal Ales Loprais, David Kripal en Jiri Stross bovenaan
