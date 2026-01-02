In gesprek met F1 Insider is Ralf Schumacher diep onder de indruk van de leiderschapskwaliteiten van Max Verstappen binnen het team van Red Bull Racing. De Nederlander heeft in de tweede seizoenshelft niet alleen laten zien wat hij op de baan kan, maar heeft ook indruk gemaakt als teamleider. De broer van Michael Schumacher ziet dan ook veel overeenkomsten tussen de twee.

De prestaties van de Limburger zijn indrukwekkend te noemen in de tweede seizoenshelft. Met zes overwinningen en vier andere podiumplekken heeft hij laten zien wat hij waard is. Toch is het volgens de voormalig Formule 1-coureur vooral het werk buiten de auto dat Verstappen bijzonder maakt. "Wat daaruit is ontstaan, is verder wel opmerkelijk. Het team is uitgegroeid tot een echte eenheid, vooral met Laurent Mekies en de engineers om Verstappen heen. Max is iemand die ontzettend veel uit een auto kan halen; dat hebben we in vergelijking met Yuki Tsunoda of Liam Lawson ook wel gezien. Maar het was desondanks een geweldige teamprestatie," zo zegt hij.

Verstappen beschikt over 'Michael-gen'

Een belangrijke aanjager van die transformatie is het vertrek van teambaas Christian Horner. Hoewel de Duitser niet wilde wachten tot de baas weg was, erkent hij wel dat dit een rol heeft gespeeld. "Je kon duidelijk zien wat er bij Red Bull is gebeurd. Helmut Marko heeft het zelf ook gezegd: men heeft te laat besloten om Christian Horner weg te sturen. Daardoor heerste er lange tijd chaos binnen het team, tot de auto weer zo goed werd dat Max ermee kon winnen," verklaart Schumacher.

Verstappen heeft aura van wereldkampioen

Het broertje van Michael Schumacher ziet dat Verstappen dan ook in het bezit is van het 'Michael-gen'. "En dat heeft Max veranderd. Hij heeft dat extraatje kunnen brengen, die vaardigheid en die aura die Michael ook had. Hij kan een team om zich heen verenigen, leiden en meenemen. Dat de mensen voor je door het vuur gaan, dát is doorslaggevend. Dat Michael-gen heeft Verstappen nu ook," zo sluit hij af.

