Norris dankbaar voor gekregen steun van oud-kampioenen: 'Weten veel mensen niet'
Norris dankbaar voor gekregen steun van oud-kampioenen: 'Weten veel mensen niet'
Wereldkampioen Lando Norris onthult dat hij het afgelopen jaar kon rekenen op de steun van enkele oud-wereldkampioenen. De Engelsman pakte dit jaar zijn allereerste kampioenschap en wijst daarbij op de adviezen van enkele oud-gedienden.
Norris greep in 2024 naast de titel, toen hij grotendeels over de snelste wagen van het seizoen beschikte. Dit jaar kwam McLaren sterk uit de startblokken en was het vooral teamgenoot Oscar Piastri die aan kop lag. Norris heeft meermaals aangegeven dat hij mentaal gezien misschien niet altijd de sterkste is en was daar ook vrij open over. Daarnaast onthult hij dat hij vanuit verschillende hoeken steun heeft gekregen.
Vettel en Hamilton
In gesprek met Motorsport legt de kampioen uit dat Sebastian Vettel, maar ook Lewis Hamilton, hem hielpen in zijn titelstrijd: “Ik heb geweldige woorden, sms’jes en gesprekken ontvangen met een aantal fantastische mensen. Mensen die wereldkampioenschappen in verschillende sporten hebben gewonnen, Lewis en anderen zoals ‘Seb’.”
Daarbij richt hij zich specifiek tot Vettel, die hem wel vaker op weg helpt: “Veel mensen weten niet dat ik met Seb over dit soort dingen praat. Veel van deze mensen hebben me geholpen op momenten waarop ik dat het hardst nodig had. Dat kleine sms’je met de boodschap: ‘denk hieraan, geloof in jezelf, doe dit, doe dat’, heeft me enorm geholpen.”
Gerelateerd
Net binnen
Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
- 5 minuten geleden
- 17
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 58 minuten geleden
- 1
Verstappen ziet voordeel voor Hadjar: 'Iedereen moet alles opnieuw uitvinden in 2026'
- 1 uur geleden
Brown geeft update over status Norris: 'Willen onze coureurs gelijke kansen blijven geven'
- 2 uur geleden
- 4
Norris dankbaar voor gekregen steun van oud-kampioenen: 'Weten veel mensen niet'
- 3 uur geleden
'Ferrari-engineer vreest voor motortruc: 'Groot voordeel voor Mercedes''
- Vandaag 12:54
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 28 december
Tim Coronel heeft geen vertrouwen in Red Bull Ford-motor: 'Kijk hoe lang Honda nodig had'
- 16 december
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
FIA vreest voor diskwalificaties en crashes, grijpt in met nieuwe regels voor 2026
- 13 december