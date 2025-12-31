Wereldkampioen Lando Norris onthult dat hij het afgelopen jaar kon rekenen op de steun van enkele oud-wereldkampioenen. De Engelsman pakte dit jaar zijn allereerste kampioenschap en wijst daarbij op de adviezen van enkele oud-gedienden.

Norris greep in 2024 naast de titel, toen hij grotendeels over de snelste wagen van het seizoen beschikte. Dit jaar kwam McLaren sterk uit de startblokken en was het vooral teamgenoot Oscar Piastri die aan kop lag. Norris heeft meermaals aangegeven dat hij mentaal gezien misschien niet altijd de sterkste is en was daar ook vrij open over. Daarnaast onthult hij dat hij vanuit verschillende hoeken steun heeft gekregen.

Artikel gaat verder onder video

Vettel en Hamilton

In gesprek met Motorsport legt de kampioen uit dat Sebastian Vettel, maar ook Lewis Hamilton, hem hielpen in zijn titelstrijd: “Ik heb geweldige woorden, sms’jes en gesprekken ontvangen met een aantal fantastische mensen. Mensen die wereldkampioenschappen in verschillende sporten hebben gewonnen, Lewis en anderen zoals ‘Seb’.”

Daarbij richt hij zich specifiek tot Vettel, die hem wel vaker op weg helpt: “Veel mensen weten niet dat ik met Seb over dit soort dingen praat. Veel van deze mensen hebben me geholpen op momenten waarop ik dat het hardst nodig had. Dat kleine sms’je met de boodschap: ‘denk hieraan, geloof in jezelf, doe dit, doe dat’, heeft me enorm geholpen.”

Gerelateerd