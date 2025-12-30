Het nieuwe seizoen komt steeds dichterbij en ook vandaag is er weer het een en ander naar buiten gekomen. Het meest gelezen nieuws van vandaag hebben we even voor je op een rijtje gezet in deze GPFans Recap.

Vandaag kwam er een nieuwe wending in de saga rondom Gianpiero Lambiase, waarbij zijn rol binnen Red Bull Racing mogelijk gaat veranderen. Max Verstappen bevestigde dat hij met Mercedes heeft gesproken over een mogelijke overstap en het foefje dat Red Bull en Mercedes zouden hebben gevonden, blijkt minder groot te zijn dan eerder gedacht. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 30 december.

Artikel gaat verder onder video

Protest indienen wordt lastiger: FIA verhoogt kosten protest

De FIA heeft tijdens de vergadering van de World Council aangekondigd dat de kosten voor het indienen van een protest, een ‘right to review’ of een technische zaak vanaf 2026 fors zullen stijgen. De internationale autosportfederatie wil teams hiermee ontmoedigen om onnodige protesten in te dienen en hoopt dat beslissingen tijdens een race hierdoor sneller worden genomen. Alles lezen over de wijziging? Klik hier!

Related image

Verstappen over gesprekken met Mercedes: "Ik ga niet liegen"

Max Verstappen heeft in gesprek met de BBC bevestigd dat er gesprekken zijn geweest met Mercedes over een mogelijke overstap. De Nederlander benadrukt dat het allemaal vriendelijk en open was, en dat er geen concrete plannen op tafel lagen. Alles lezen over de gesprekken tussen Verstappen en Mercedes? Klik hier!

'Horner dicht bij F1-comeback: deal met Alpine in de maak'

Het gaat er alleszins op lijken dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat aansluiten bij Alpine. Auto Motor und Sport meldt dat Horner momenteel bezig is met het verwerven van aandelen in het Franse team en verwacht dat dit proces binnen enkele dagen wordt afgerond. Alles lezen over de mogelijke comeback? Klik hier!

'Red Bull Racing wil af van dubbelrol Lambiase binnen het team'

De afgelopen tijd is er veelvuldig gesproken over de toekomst van Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase. ‘GP’ zou op interesse kunnen rekenen van Aston Martin en ook Williams zou wel oren hebben naar een transfer. Alberto Tello de Meneses, Mexicaans F1-journalist, legt op X uit dat het helemaal niet vreemd is dat Lambiase een vertrek bij Red Bull overweegt en geeft daarbij een inkijkje in de situatie binnen het Oostenrijkse team. Alles lezen over de interne perikkelen binnen Red Bull? Klik hier!

Related image

'Voordeel compressiefoefje Mercedes minder groot, dan gedacht'

Het gevonden foefje van Mercedes, dat uiteindelijk door Red Bull Powertrains is gekopieerd, blijkt een minder groot voordeel te bieden dan in eerste instantie werd gedacht, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. Alles lezen over het compressiefoefje en de daadwerkelijke impact? Klik hier!

Gerelateerd