Verstappen over gesprekken met Mercedes: "Ik ga niet liegen"
Max Verstappen heeft in gesprek met de BBC bevestigd dat er gesprekken zijn geweest met Mercedes over een mogelijke overstap. De Nederlander benadrukt dat het allemaal vriendelijk en open was, en dat er geen concrete plannen op tafel lagen.
Het gerucht over een mogelijke overstap naar Mercedes werd aangewakkerd door George Russell, die vlak voor de Britse Grand Prix liet weten dat de Red Bull-coureur met Mercedes in gesprek zou zijn. Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft in het verleden al een keer misgegrepen bij het binnenhalen van de viervoudig wereldkampioen, in 2014. De Oostenrijker hield het geruchten omtrent een overstap levend door niet direct te ontkennen dat er gesprekken waren.
Open en vriendelijk
De Limburger, die tot 2028 onder contract staat bij Red Bull, zegt: “Ik ga niet liegen. Er waren zeker gesprekken.” Toch voegt hij er direct aan toe: “Maar tegelijkertijd was het allemaal heel vriendelijk en open. Niets meer dan dat.” Met 71 overwinningen sinds zijn debuut bij Red Bull, is de keuze om bij het team te blijven voor Verstappen niet alleen een kwestie van de resultaten op de baan.
Toekomstige rollen
Verstappen grijpt naar de vele factoren die meespelen in zijn keuze om wel of niet te verkassen: “Voor mij gaat het niet alleen om F1,” zegt hij. “Er zijn veel dingen die samen moeten komen voor mij om een verandering te maken. Toekomstige rollen, dat soort dingen.” Daarnaast wijst hij naar de emotionele band die hij met Red Bull heeft: “Dus als ik ooit een verandering zou maken, is het natuurlijk een grote voor mij, omdat dit zeker als een tweede familie voelt, en dat is niet gemakkelijk te repliceren, laten we het zo zeggen.”
