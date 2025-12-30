Het gaat er alleszins op lijken dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat aansluiten bij Alpine. Auto Motor und Sport meldt dat Horner momenteel bezig is met het verwerven van aandelen in het Franse team en verwacht dat dit proces binnen enkele dagen wordt afgerond.

Horner was zo’n twintig jaar het gezicht van Red Bull Racing, maar wist het kwakkelende seizoen van 2025 niet om te draaien. De leiding van het Oostenrijkse team greep daarom na de race op Silverstone in en zette de voormalig teambaas uit zijn functie. Al snel werd duidelijk dat Horner opnieuw een ingang in de Formule 1 zocht. Hoewel Ferrari kortstondig werd genoemd en Aston Martin even in beeld leek te zijn, lijkt Alpine het volgende team van de Engelsman te worden.

Horner uit op aandelen Alpine

De Telegraaf wist eerder al te melden dat Horner een consortium van investeerders heeft samengesteld ter voorbereiding op de aankoop van een meerderheidsbelang in Alpine. Het zou gaan om een bedrag van 763 miljoen euro dat Horner inmiddels heeft weten op te halen. Otro Capital, RedBird Capital Partners en Maximum Effort Investments, het Amerikaanse consortium waarin onder meer Hollywoodster Ryan Reynolds participeert, verwierven in 2023 ongeveer 24 procent van het team. Ook dat aandelenpakket zou in beeld zijn bij Horner.

Rol Briatore verandert bij aanstelling Horner

Volgens het Duitse medium is Horner uit op ‘alleenheerschappij’, iets wat hij bij Red Bull Racing niet kon realiseren omdat hij daar in loondienst was. De machtsconflicten van de afgelopen jaren zouden ook een van de redenen zijn geweest waarom Aston Martin uiteindelijk is afgehaakt en Adrian Newey heeft aangesteld als teambaas van de renstal. Bij Alpine trekt Flavio Briatore momenteel aan de touwtjes, en mocht Horner aan boord komen, dan zou de 75-jarige Italiaan een stap terug kunnen doen.

