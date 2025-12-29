Marko verwacht geen nieuwe hoofdadviseur bij Red Bull: 'Vettel zou niet genoeg support krijgen'
Helmut Marko is na de afgelopen F1 Grand Prix van Abu Dhabi, waar Max Verstappen het wereldkampioenschap verloor aan McLaren-coureur Lando Norris, vertrokken bij Red Bull Racing. Hij nam daar voornamelijk de rol van hoofdadviseur op zich, maar er wordt geen opvolger aangesteld. Zelfs Sebastian Vettel zal die taken niet op zich nemen, ondanks dat hij vaak genoemd is.
Marko werd twee decennia geleden de hoofdadviseur van Red Bull. Naast dat hij zich bemoeide met het Formule 1-team, hield hij zich ook veel bezig met het ontdekken van jonge talenten voor het Red Bull-opleidingsprogramma. Hij ontdekte onder andere Verstappen en Vettel. Op papier is Marko bij Red Bull Racing Limited, Red Bull Advanced Services en Red Bull Powertrains vervangen en zien we Alistair David Rew en teambaas Laurent Mekies als nieuwe directeurs van deze drie bedrijven. Een nieuwe hoofdadviseur lijkt er echter niet te komen.
Vettel zou niet genoeg support krijgen
Marko denkt niet dat Vettel de rol van hoofdadviseur zal aannemen bij Red Bull of een ander F1-team. "Ik denk het niet. Hij heeft niet genoeg supporters. Hij zou het nogal lastig krijgen met zijn, laten we zeggen, standpunten over anti-mobiliteit", zo klonk het bij oe24 over het feit dat Vettel bezig is met groen zijn en duurzaamheid. Vettel heeft bijenhotels naar Grands Prix gebracht om zo aandacht te richten op het klimaat, maar Marko reageerde: "Dat zou de efficiëntie van de coureurs niet verhogen."
Marko gaat zich niet meer bemoeien met Red Bull
We hoeven Marko zelf ook niet terug te verwachten. Sterker nog, er zijn naar verluidt momenteel helemaal geen plannen om een nieuwe hoofdadviseur aan te stellen om Marko's voormalige taken bij Red Bull over te nemen. "Wat voor goeds zou dat doen?", aldus de 82-jarige uit Graz. Zelfs als het Red Bull Ford-motorproject in de soep loopt, zou hij niet proberen bijvoorbeeld Honda terug te vragen. "Nee, nee. Ondanks dat het allerlei risico's met zich meebrengt, moet je je eigen motor aan de praat kunnen krijgen. En de mensen die ermee bezig zijn, gaat dat wel lukken. Het team bevindt zich op de juiste positie en ik ben er zeker van dat ze het goed gaan doen."
