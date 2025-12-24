Stoffel Vandoorne spreekt in een interview met Motorsport.com zijn lof uit voor Max Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur en huidige test- en reservecoureur van Aston Martin stelt dat de Nederlander een stap boven de rest staat, vooral vanwege zijn vermogen om met druk om te gaan.

In de ogen van de Belg is wat de Red Bull-coureur het afgelopen seizoen heeft laten zien, van een indrukwekkend niveau. Vandoorne prijst de consistentie die Verstappen en zijn team hebben laten zien. “Wat hij dit jaar heeft gedaan, is echt fantastisch om te zien. Aan het begin van het seizoen hadden ze het natuurlijk heel moeilijk en zaten ze er zeker niet dicht genoeg bij, maar de comeback die ze hebben gemaakt, is echt heel indrukwekkend,” zo zegt Vandoorne.

Artikel gaat verder onder video

Vandoorne prijst stressbestendigheid

De kalmte en stressbestendigheid van de Limburger zijn volgens Vandoorne de redenen waarom hij zo goed is. “Ja, dat is ook waarom hij zo goed is. Max is superrelaxed bij alles en daarom staat hij een stap boven de rest. Hij voelt de stress en de spanning niet en hij weet gewoon als geen ander hoe hij met de druk om moet gaan,” stelt de Aston Martin-testcoureur. Die kwaliteiten toonde Verstappen ook tijdens het slotweekend in Abu Dhabi, waar hij zich uiterst ontspannen bleef voelen, ondanks dat hij eerder in het seizoen al de wereldtitel had veiliggesteld.

Vandoorne ziet toekomst in enduranceracerij met Verstappen

Naast de bewondering voor de Nederlander spreekt Vandoorne ook over de brede interesse die Verstappen in de autosport heeft. “Ja, Max volgt ook alles. Hij weet alles over iedereen: wat de resultaten zijn, hoe de races verlopen zijn, en ga zo maar door. Hij heeft een enorme passie voor de sport in het algemeen. Daarom zie je hem soms ook in GT3’s rijden. Alles wat vier wielen heeft, probeert hij wel,” vertelt Vandoorne.

De interesse in de enduranceracerij zou in de toekomst misschien zelfs kunnen leiden tot een duo, bijvoorbeeld bij Le Mans. “Het zou leuk zijn als we in de toekomst samen Le Mans kunnen doen, ja. Daar zou ik zeker geen nee tegen zeggen,” aldus Vandoorne.

Gerelateerd