Vandoorne prijst stressbestendigheid Verstappen: 'Dat is waarom hij zo goed is'
Vandoorne prijst stressbestendigheid Verstappen: 'Dat is waarom hij zo goed is'
Stoffel Vandoorne spreekt in een interview met Motorsport.com zijn lof uit voor Max Verstappen. De voormalig Formule 1-coureur en huidige test- en reservecoureur van Aston Martin stelt dat de Nederlander een stap boven de rest staat, vooral vanwege zijn vermogen om met druk om te gaan.
In de ogen van de Belg is wat de Red Bull-coureur het afgelopen seizoen heeft laten zien, van een indrukwekkend niveau. Vandoorne prijst de consistentie die Verstappen en zijn team hebben laten zien. “Wat hij dit jaar heeft gedaan, is echt fantastisch om te zien. Aan het begin van het seizoen hadden ze het natuurlijk heel moeilijk en zaten ze er zeker niet dicht genoeg bij, maar de comeback die ze hebben gemaakt, is echt heel indrukwekkend,” zo zegt Vandoorne.
Vandoorne prijst stressbestendigheid
De kalmte en stressbestendigheid van de Limburger zijn volgens Vandoorne de redenen waarom hij zo goed is. “Ja, dat is ook waarom hij zo goed is. Max is superrelaxed bij alles en daarom staat hij een stap boven de rest. Hij voelt de stress en de spanning niet en hij weet gewoon als geen ander hoe hij met de druk om moet gaan,” stelt de Aston Martin-testcoureur. Die kwaliteiten toonde Verstappen ook tijdens het slotweekend in Abu Dhabi, waar hij zich uiterst ontspannen bleef voelen, ondanks dat hij eerder in het seizoen al de wereldtitel had veiliggesteld.
Vandoorne ziet toekomst in enduranceracerij met Verstappen
Naast de bewondering voor de Nederlander spreekt Vandoorne ook over de brede interesse die Verstappen in de autosport heeft. “Ja, Max volgt ook alles. Hij weet alles over iedereen: wat de resultaten zijn, hoe de races verlopen zijn, en ga zo maar door. Hij heeft een enorme passie voor de sport in het algemeen. Daarom zie je hem soms ook in GT3’s rijden. Alles wat vier wielen heeft, probeert hij wel,” vertelt Vandoorne.
De interesse in de enduranceracerij zou in de toekomst misschien zelfs kunnen leiden tot een duo, bijvoorbeeld bij Le Mans. “Het zou leuk zijn als we in de toekomst samen Le Mans kunnen doen, ja. Daar zou ik zeker geen nee tegen zeggen,” aldus Vandoorne.
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari komt eigen trucje op 2026-wagen', Verstappen eerlijk over Red Bull Ford | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Vandoorne prijst stressbestendigheid Verstappen: 'Dat is waarom hij zo goed is'
- 2 uur geleden
Russell blikt terug op beste seizoen in F1: 'Heb het dit jaar wat rustiger aan gedaan'
- Vandaag 18:31
'Hamilton en Adami gaan, ondanks stroef 2025, met elkaar door'
- Vandaag 16:58
- 5
Antonelli ziet Verstappen rookies ondersteunen: "Dat doet niet iedereen"
- Vandaag 15:31
Verstappen Racing stapt over op Mercedes AMG Motorsport
- Vandaag 15:14
- 3
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december