Villeneuve vol lof: "Verstappen was de ster van het jaar"
Villeneuve vol lof: "Verstappen was de ster van het jaar"
Hoewel Lando Norris zijn eerste titel heeft weten te pakken, is Max Verstappen volgens enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve de ster van het seizoen. De Canadees benadrukt in gesprek met PokerScout het bijzondere talent van de Nederlander en vergelijkt hem met de grote iconische namen uit de Formule 1.
Verstappen begon het seizoen met een RB21 die totaal niet vooruit te branden was. Hier en daar werden wel polepositions en overwinningen behaald, maar een consistente lijn was nog niet te bespeuren. Pas na de zomerstop, onder leiding van Laurent Mekies, kwam daar verandering in. De eindsprint van Red Bull was indrukwekkend, maar uiteindelijk niet genoeg om McLaren van de prijzen te houden.
Verstappen de ster van het jaar voor Villeneuve
Villeneuve is van mening dat Verstappen de ster van het jaar is, al zag hij in zijn ogen wel één klein foutje: "Er bestaat geen twijfel, Verstappen was de ster van het jaar. Hij was het hele jaar consistent. Het enige moment waarop hij punten verspeelde, was in Barcelona, en dat waren er niet eens zoveel." Toch liet Verstappen vaker dan eens zien dat hij uit een verslagen positie wist terug te komen. "Hij was er altijd bij, hij reed die auto zo goed dat hij zichzelf in de kampioenschapsstrijd bracht terwijl hij dat eigenlijk niet had moeten doen. En dat is nadat hij al vier wereldkampioenschappen had gewonnen, waarvan er drie vrij gemakkelijk," zo wijst Villeneuve op de vechter in Verstappen.
Sommige coureurs zijn tevreden met een aantal titels op zak, Verstappen niet. "Het heeft hem niet rustig gekregen; hij laat zien dat hij echt bijzonder is. Hij zit in een andere klasse. Hij behoort tot de groep van alle grote kampioenen die er zijn geweest. Niet elke wereldkampioen is automatisch een groot kampioen," aldus Villeneuve.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen over cruciale details: 'Dan had Red Bull nog iets bij Tsunoda gevonden'
- 11 minuten geleden
Nederlands FIA-kopstuk verlaat autosportbond en gaat aan de slag in Saoedi-Arabië
- 48 minuten geleden
F1-baas Domenicali optimistisch over renovaties Hockenheim: 'GP Duitsland belangrijk voor ons'
- 1 uur geleden
Mercedes gaat eerlijk in op claims over voorsprong 2026: 'Door dít is succes niet gegarandeerd'
- 2 uur geleden
- 1
Dit zijn de cadeaus die de Formule 1-coureurs voor kerst hebben gekregen
- 2 uur geleden
Villeneuve vol lof: "Verstappen was de ster van het jaar"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Norris bedankt Verstappen tijdens speech bij FIA-gala: "Dat is wat Max altijd doet"
- 13 december
Windsor roept op tot protest tegen titel Norris: 'Wie heeft de meeste zeges? Max'
- 11 december
McLaren-engineer maakte foutje met weegbrug en was bang voor pitstraatstart Norris
- 7 december
Norris krijgt het verlossende woord van de FIA: McLaren legaal verklaard in Abu Dhabi
- 7 december
FIA deelt extra straffen uit aan vier coureurs na afloop van seizoensfinale in Abu Dhabi
- 8 december
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2025 afgesloten wordt met de superlicenties
- 20 december