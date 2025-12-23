Hoewel Lando Norris zijn eerste titel heeft weten te pakken, is Max Verstappen volgens enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve de ster van het seizoen. De Canadees benadrukt in gesprek met PokerScout het bijzondere talent van de Nederlander en vergelijkt hem met de grote iconische namen uit de Formule 1.

Verstappen begon het seizoen met een RB21 die totaal niet vooruit te branden was. Hier en daar werden wel polepositions en overwinningen behaald, maar een consistente lijn was nog niet te bespeuren. Pas na de zomerstop, onder leiding van Laurent Mekies, kwam daar verandering in. De eindsprint van Red Bull was indrukwekkend, maar uiteindelijk niet genoeg om McLaren van de prijzen te houden.

Verstappen de ster van het jaar voor Villeneuve

Villeneuve is van mening dat Verstappen de ster van het jaar is, al zag hij in zijn ogen wel één klein foutje: "Er bestaat geen twijfel, Verstappen was de ster van het jaar. Hij was het hele jaar consistent. Het enige moment waarop hij punten verspeelde, was in Barcelona, en dat waren er niet eens zoveel." Toch liet Verstappen vaker dan eens zien dat hij uit een verslagen positie wist terug te komen. "Hij was er altijd bij, hij reed die auto zo goed dat hij zichzelf in de kampioenschapsstrijd bracht terwijl hij dat eigenlijk niet had moeten doen. En dat is nadat hij al vier wereldkampioenschappen had gewonnen, waarvan er drie vrij gemakkelijk," zo wijst Villeneuve op de vechter in Verstappen.

Sommige coureurs zijn tevreden met een aantal titels op zak, Verstappen niet. "Het heeft hem niet rustig gekregen; hij laat zien dat hij echt bijzonder is. Hij zit in een andere klasse. Hij behoort tot de groep van alle grote kampioenen die er zijn geweest. Niet elke wereldkampioen is automatisch een groot kampioen," aldus Villeneuve.

