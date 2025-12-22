close global

'Red Bull werd door Mercedes-engineer getipt over motorfoefje voor 2026'

'Red Bull werd door Mercedes-engineer getipt over motorfoefje voor 2026'

Vincent Bruins
We zitten nog niet eens in 2026 of de eerste rellen over het aankomende Formule 1-seizoen zijn al begonnen. De ogen zijn vooral gericht op de hagelnieuwe power units van Mercedes en Red Bull Powertrains. Die hebben een 'foefje' gevonden wat extra paardenkrachten oplevert. Naar verluidt is Red Bull hierover getipt door een voormalig engineer van Mercedes.

Het 'foefje' waar het allemaal om draait is de compressieverhouding. De volume van een cilinder is opgedeeld in twee stukken: het gedeelte waarin de zuiger zich verplaatst en het gedeelte wat je in de cilinder overhoudt, waar de zuiger niet komt. De compressieverhouding bereken je door het totale volume van een cilinder te nemen en te delen door wat je overhoudt. Vanaf het begin van het hybridetijdperk in 2014 tot en met 2025 mocht dit 18:1 zijn. In de nieuwe technische reglementen van 2026 staat dat de compressieverhouding in geen enkele cilinder hoger dan 16:1 mag zijn.

Red Bull krijgt tip over compressieverhouding van Mercedes-engineer

In artikel C5.4.3 van het FIA-regelboekje staat echter vermeld dat dit gecontroleerd zal worden bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor uit is. Mercedes en Red Bull hebben dit dus zo opgevat dat de compressieverhouding alleen 16:1 moet zijn bij omgevingstemperatuur en niet wanneer de motor heet is. Naar verluidt hebben de twee motorfabrikanten materiaal in de cilinder zitten om de compressieverhouding tijdens het gebruik van de motor weer te verhogen naar 18:1.

Mercedes zou als eerste dit trucje hebben uitgevonden, melden Italiaanse media nu. "Ongeveer zeven maanden geleden heeft een engineer van Mercedes, die door Red Bull Powertrains was aangenomen, het geheim doorverteld, waarna Red Bull heeft geprobeerd dit systeem te reproduceren", zo schrijft Corriere dello Sport. Red Bull zou dus wel het voordeel van de grotere compressieverhouding nog kunnen pakken, maar of het voordeel even groot zal zijn als bij de Mercedes-teams, is nog maar de vraag.

Vraagteken boven hoeveelheid extra vermogen

Dat Red Bull Powertrains engineers van Mercedes heeft aangenomen, dat klopt inderdaad. Oliver Mintzlaff vertelde daar afgelopen weekend over in een interview met De Telegraaf. "Ik weet dat wij enorm goede mensen in dienst hebben. En het gaat niet alleen om de motor, maar ook om het chassis. Christian Horner heeft de voorbije jaren óók heel veel goede mensen binnenboord gehaald, kijk alleen maar naar de motorafdeling", aldus de baas van moederbedrijf Red Bull GmbH.

Hoeveel extra vermogen het 'foefje' rondom de compressieverhouding oplevert, is niet helemaal bekend. Waar de meeste bronnen het op 15 paardenkrachten schatten, gokt voormalig F1-ontwerper Gary Anderson bij The Race op een extra 30 à 40pk aan vermogen. Hoe dan ook, de drie andere motorfabrikanten - Audi, Ferrari en Honda - willen naar verluidt protesten indienen bij de FIA, omdat het volgens deze 'illegaal' zou zijn.

Red Bull Racing Mercedes Formule 1 Ford 2026-reglement Red Bull Powertrains

