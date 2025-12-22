Max Verstappen heeft nooit in de Formule 4 gereden, voordat hij in de Formule 1 terechtkwam, en daar is hij blij mee ook. Hij vindt het een "bullshit"-kampioenschap. Samen met Audi-coureur Gabriel Bortoleto legt de viervoudig wereldkampioen uit waarom je als opkomend talent beter een extra jaar in een kart met een schakelbak kan doen.

De Formule 4 werd opgericht in 2014 en de FIA heeft het uit weten te breiden naar een handjevol verschillende nationale kampioenschappen. Zo hebben onder andere Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, Japan, Spanje en Brazilië ieder een eigen F4-klasse. Tegenwoordig beginnen alle jonge karttalenten aan de autosport in de Formule 4, voordat ze naar de Formule Regional, FIA Formule 3 en de FIA Formule 2 gaan. Verstappen vindt F4 echter onzin en verklaart waarom hij er zo over denkt.

Veel jonge coureurs begrijpen schakelen niet

"Wanneer ze nog niet aan de autosport zijn begonnen, dan adviseer ik iedereen altijd om het laatste jaar in het karten met een schakelkart te doen", begon Verstappen bij Pelas Pistas. "Dan leer je hoe een versnellingsbak werkt, wanneer het droog is, wanneer het nat is, bij de start, bij het verdedigen, bij het aanvallen, hoe het samengaat met de rembalans... Niet iedereen luistert ernaar, maar persoonlijk vond ik dat het heel erg hielp. Wanneer je eenmaal in de autosport komt, dan weet je precies hoe je met de versnellingen kan spelen. Net als auto's reageren karts anders bij hoge toeren dan bij lage toeren. Dan weet je wat je kan verwachten qua balans. Veel kinderen beginnen aan de autosport en zijn dan als een malle bezig met de versnellingen zonder dat ze echt begrijpen hoe ze het aan moeten pakken."

Formule 4 is bullshit

Bortoleto had ditzelfde advies gekregen van Giancarlo Tinini, een van de oprichters van CRG, het kartmerk waar hij - en overigens Verstappen ooit ook - voor reed tijdens zijn kartcarrière. "Hij vertelde me altijd dat Formule 4 bullshit was", zei de Braziliaan. Verstappen voegde toe: "Daar ben ik het mee eens. Ik denk dat meteen van karten naar de FIA Formule 3 een te grote stap is geworden, omdat die auto's echt snel zijn tegenwoordig. Maar als je nou één jaartje schakelkarts doet, dan kan je daarna F4 overslaan. Ik vind dat echt een slechte auto. Je moet meteen FRECA [Formule Regional] doen. Die gaan snel genoeg, zodat je gaat begrijpen wat een raceauto nou inhoudt. Formule 4 is te basic."

