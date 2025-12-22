VIDEO | 'Grote zorgen over motortruc Red Bull en Mercedes: Mogelijk protesten in Melbourne' | GPFans News
Een nieuw relletje lijkt te zijn ontstaan binnen de Formule 1. Mercedes en Red Bull zouden, naar verluidt, een manier hebben gevonden om extra pk's uit de 2026-motoren te persen, maar daar zijn de andere teams niet blij mee. Een mogelijk protest voor de openingsrace in Melbourne lijkt in de maak te zijn.
