Volgens Max Verstappen beschikt Gabriel Bortoleto over het talent om uiteindelijk wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Of dat de rookie van 2025 ook daadwerkelijk lukt, hangt uiteindelijk af van het materiaal dat hij tot zijn beschikking krijgt.

De Kick Sauber-coureur maakte dit jaar zijn entree in de koningsklasse en had Nico Hülkenberg als teamgenoot. Meerdere keren wist hij ‘The Hulk’ te verslaan, maar de verdere ontwikkeling richting Audi zal bepalen of hij op termijn ook kan meestrijden om de titel. Aan ervaring ontbreekt het Bortoleto in ieder geval niet. Zo werd hij in 2023 in zijn debuutjaar kampioen in de Formule 3 en herhaalde hij dat kunstje afgelopen seizoen in de Formule 2.

Verstappen heeft Bortoleto hoog zitten

Verstappen en Bortoleto zijn binnen de paddock goede vrienden, maar aan het talent van de Braziliaan twijfelt Verstappen bij Viaplay niet: “Of hij in de toekomst wereldkampioen kan worden? Dat kan hij zeker, maar het ligt eraan hoe je nu verder doorbouwt in de Formule 1.”

Welke stappen zet Audi de komende jaren?

Daarbij benadrukt Verstappen dat Audi binnen afzienbare tijd moet kunnen meedingen om de overwinningen, anders zou Bortoleto mogelijk moeten aansluiten bij een topteam. “Het hangt er natuurlijk ook vanaf of hij de kans krijgt om eventueel bij een topteam aan de slag te kunnen. Ik weet natuurlijk niet hoeveel jaren Audi zichzelf geeft om daar te komen”, aldus Verstappen.

