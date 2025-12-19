VIDEO | Max Verstappen wuift kritiek op Nordschleife-zege weg | GPFans News
VIDEO | Max Verstappen wuift kritiek op Nordschleife-zege weg
Hoewel Max Verstappen erg trots is op zijn overwinning op de Nordschleife in september, erkent hij dat het deelnemersveld mogelijk niet het sterkste was. Tegelijkertijd legt de Nederlander bij Viaplay uit dat hij ook had gewonnen als de echte snelle coureurs die dag wél aanwezig waren.
