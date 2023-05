Lars Leeftink

Zaterdag 6 mei 2023 23:15 - Laatste update: 23:16

Fernando Alonso heeft zaterdagavond in Miami P2 veroverd voor de Formule 1 Grand Prix van Miami die zondag op het programma staat. De Spanjaard liet weten tevreden te zijn met zijn sessie en met Aston Martin als team, waarbij hij een kleine sneer in huis had naar zijn vorige teams.

Na afloop besprak Alonso zijn sessie in Miami. "Het was een goede kwalificatie. Ik denk dat de derde vrije training een beetje rommelig was. We probeerden meerdere setups, maar ze werkten allemaal niet. Gelukkig kwam de auto tot leven tijdens de kwalificatie. Dus ja, extreem blij met P2 en laten we kijken wat we kunnen doen zondag." Over de balans was Alonso ook te spreken. "Perfect. Ik heb van elke ronde genoten. Het was fantastisch om in deze auto te rijden, zeker in de minder snelle bochten. Die zijn hier vrij lastig, zeker omdat je vlak langs de muur gaat. Je moet dan echt vertrouwen in de auto hebben om aan te vallen. Vertrouwen had ik vandaag."

Aston Martin

De Spanjaard liet ook weten dat hij blij is met het werk van Aston Martin. Waarom gaat dit seizoen zo goed en ging dit bij Alpine en McLaren minder? "Ik ben altijd gemotiveerd geweest en heb hard gewerkt, maar ik had niet altijd het team. Ze [Aston Martin] geloven in mijn prestaties en kwaliteiten om de auto goed voor te bereiden. Daarnaast heb ik niet zo'n snelle auto gehad als nu het geval is. Ik heb niets veranderd, maar Aston Martin heeft wel veel veranderd."