Lewis Hamilton beloofde tijdens het slotweekend van het seizoen dat hij na dit turbulente jaar zijn 'telefoon in de prullenbak' zou gooien om los te koppelen na een dramatisch jaar. Voorlopig weet de Britse coureur nog weinig waar te maken van zijn eigen idee.

Dat vertelde Hamilton vlak na het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen had helemaal genoeg van alles en zou zich gaan onttrekken aan de buitenwereld, zo vertelde hij na zijn eerste zware seizoen bij Ferrari. "Ik kan niet wachten om weg te komen van dit alles", zo zei Hamilton, die als zesde eindigde in het kampioenschap en geen podium behaalde. De afgelopen weken waren bovendien een bijzonder teleurstellend slot van het seizoen, waardoor we hem meermaals zeer teleurgesteld voor de camera zagen.

Artikel gaat verder onder video

Loskoppelen

Na afloop van de Abu Dhabi GP, waar Hamilton zich na een turbulent seizoen alsnog over een achtste plaats in het kampioenschap wist te vechten, kreeg de Brit de vraag of hij alvast uitkijkt naar volgend seizoen. "Op dit moment kijk ik alleen uit naar de winterstop", zo reageerde hij. "Gewoon om los te koppelen, met niemand te praten. Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Ik zal mijn telefoon niet bij me hebben en ik kijk daar naar uit. Helemaal loskoppelen van de matrix. Nee, ik heb hem over het algemeen altijd bij me gehad. Maar deze keer gaat hij in de prullenbak."

Niet gelukt

Inmiddels zijn we natuurlijk anderhalve week na de laatste race van het jaar en voorlopig blijkt de zevenvoudig wereldkampioen zijn belofte aan zichzelf nog niet echt waar te maken. Hamilton post namelijk 'gewoon' een verhaal op zijn social media waarin hij aan het hardlopen is in New York City en hij dus zijn telefoon bij zich heeft. Ook op het internet denkt men aan zijn beloftes: "Ging hij niet van social media af na het seizoen", vraagt iemand zich af. "Ik dacht dat hij zijn telefoon niet zou gebruiken na het seizoen? Lewis houdt wel heel erg van Lewis", zo zegt een ander.

Lewis Hamilton: “Always love NYC… recovery 10k run.” 🏃 pic.twitter.com/eH2fLKGAXD — deni (@fiagirly) December 17, 2025

Gerelateerd