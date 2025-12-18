Verstappen is verhuisd: "Ik ben bezig geweest met mijn mancave, de rest wat minder"
Tussen al het racegeweld door in het slot van het seizoen is Max Verstappen ook nog eens verhuisd naar een nieuw optrekje. De viervoudig wereldkampioen - die lang in een appartementje in Monaco woonde - is samen met Kelly Piquet verhuisd naar een nieuw plekje. Hij verteld over hoe de inrichting tot stand is gekomen.
Na de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort had Verstappen wel genoeg gezien en dacht hij dat hij in ieder geval in 2025 niet zijn vijfde wereldtitel zou gaan pakken. Sindsdien is er echter een hoop veranderd en wist hij nog bijna toe te slaan tijdens de laatste race van het seizoen. Zo was het dus een seizoen met meerdere gezichten voor Verstappen. Niet alleen op de baan heeft de recent onttroonde wereldkampioen een hoop meegemaakt dit jaar. Zo werd hij natuurlijk voor het eerst vader van dochtertje Lily Verstappen.
Mancave
Daarnaast is hij ook recentelijk verhuisd naar een nieuw - vermoedelijk groter - optrekje in Monaco. Tijdens de documentaire GeMaximaliseerd op Viaplay wordt hem gevraagd naar de gebeurtenis en krijgt hij vooral de vraag of hijzelf de persoon is 'die het behangetje uitzoekt': "Nee, echt niet. Ik heb mijn eigen kamer waar ik mijn simulators enzo heb staan, mijn mancave, Daar ben ik wel veel mee bezig geweest, met de rest wat minder."
Geen geduld voor
Het blijkt dat uiteindelijk Kelly Piquet het meeste doet in de inrichting, nadat vroeger moeder Sophie Kumpen die taak toebedeeld had gekregen. "De vorige heeft zij mij een beetje mee geholpen. Nu heeft Kelly wel het meeste gedaan. Als ik maar een goed bed heb, een goede douche, goed internet, een goede tv. We hebben wel wat hulp gehad met goede architecten, maar ik ben daar wat minder van. Als je mij allemaal die kleuren geeft, kies ik gewoon: 'die'. Daar ga ik niet een uur naar kijken of naar een tapijtje. Daar heb ik geen geduld voor."
