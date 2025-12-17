Riccardo Patrese, voormalig Formule 1-coureur, heeft in een recent interview met het Italiaanse Quotidiano Nazionale zijn visie gegeven op de enige coureur die Max Verstappen echt zou kunnen uitdagen in dezelfde auto: Charles Leclerc. Patrese, die zelf zes Grands Prix wist te winnen, noemt de Nederlander een fenomeen en stelt dat zijn dominantie in de sport geen verrassing is.

Volgens Patrese is de Monegask de enige die Verstappen met gelijkwaardig materiaal zou kunnen uitdagen, zelfs nu Lando Norris wereldkampioen zou worden. De Italiaan legt uit dat de redenen waarom Leclerc nog geen wereldtitel heeft weten te pakken, niet aan hemzelf liggen, maar aan het materiaal dat Ferrari hem biedt. "Hij rijdt altijd met een zekere marge, omdat het de schuld van de Scuderia is dat hij nooit over het juiste gereedschap heeft beschikt. Charles is hongerig naar succes en ik begrijp zijn frustratie. De keren dat hij fouten maakt, komen voort uit zijn enorme drang om te winnen", aldus Patrese.

Leclerc kent Verstappen door en door

Hoewel het niet realistisch is, zou Patrese een team van Verstappen en Leclerc als teamgenoten een van de meest interessante combinaties ooit vinden. "Leclerc heeft een compleet beeld van hoe Verstappen racet. Ze hebben zo vaak tegen elkaar gevochten dat hij precies weet waar de grenzen liggen", zegt Patrese. Deze kennis en ervaring maken Leclerc volgens Patrese een geduchte tegenstander voor Verstappen.

Leclerc enige die Verstappen kan uitdagen

De woorden van Patrese komen op een moment dat de discussie over de dominantie van Verstappen in de Formule 1 weer opgelaaid is. De Nederlander wist in 2024 zijn vierde wereldtitel op rij te pakken en greep in 2025 op slechts twee punten mis. Leclerc, die in de afgelopen seizoenen zijn ambities niet volledig heeft kunnen waarmaken, moet inmiddels toezien hoe Verstappen titels verzamelt.

